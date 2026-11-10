Французский комфорт для служителей Фемиды: столичные судьи пересели на минивэны Peugeot

Как сообщает Совет судей Украины, финансирование на закупку свежего транспорта выделила Государственная судебная администрация после тщательного анализа потребностей столичных учреждений.

Речь идет об обеспечении Голосеевского, Дарницкого, Печерского и еще семи районных судов города.

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Суды теперь с комфортом будут возить справедливые судебные дела

Председатель Совета судей Виталий Салихов отметил, что проблема материально-технического обеспечения назревала давно.

" Устаревшие автомобили, эксплуатируемые судами еще с начала двухтысячных лет, были как раз той проблемой, на решение которой всегда не хватало средств, – подчеркнул Виталий Салихов

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Теперь этот вопрос закрыт на ближайшие годы. Закупку и передачу служебных машин организовало территориальное управление ГСА, а ключи руководителям учреждений были вручены в торжественной обстановке.

Автомобили с нулевым пробегом куплены за бюджетные средства, то есть за честно уплаченные деньги налогоплательщиков. Фото: ФБ-страница Совет судей Украины

Выбором для служителей Фемиды стал Peugeot Rifter в стандартной короткой версии L1. Это практичный и вместительный универсал, отлично подходящий для перевозки габаритных грузов, например, больших объемов судебных дел.

Кратко о Peugeot Rifter L1

Компактный французский минивэн имеет длину 4403 мм и адекватный клиренс в 180 мм, что позволяет уверенно чувствовать себя как в городе, так и на разбитых участках. Объем багажника стартует от 775 литров и может достигать 2126 литров со сложенными сиденьями.

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Под капотом чаще всего скрывается проверенный временем дизель BlueHDi 1.5. В базовой версии на 100 лошадиных сил он работает в паре с 6-ступенчатой механикой и потребляет всего около 4,5– 5,0 литров горючего на сотню.

Более мощные модификации на 130 сил могут комплектоваться современным 8-ступенчатым автоматом. Все версии имеют исключительно передний привод и надежный дисковый тормоз по кругу.