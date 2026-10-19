Французы готовят драйвовое электрокупе: дикий концепт Renault 8 Gordini может пойти в серию

Как сообщает издание Carscoops, эффектная новинка, ставшая одной из главных звезд нынешнего Парижского автосалона, имеет все шансы превратиться из выставочного шоустопера в реальный товарный автомобиль. Хотя во время официальной презентации производитель не делал громких заявлений, генеральный директор компании Фабрис Камболив оставил дверь открытой для такого решения.

По словам главы марки, зеленый свет проекту дадут только после того, как начнутся поставки другой экстремальной модели – 550-сильного гиперхэтчбека 5 Turbo 3E. Именно ему предстоит проложить путь для эмоциональных электрических зажигалок бренда.

"С моделью R5 Turbo 3 мы хотели показать, что Renault способна делать спортивные и веселые электромобили. А когда мы обсуждали Gordini, нашей целью было создать машину, вызывающую желания и эмоции", – рассказал Фабрис Камболов в комментарии журналистам Autocar.

Он также добавил, что после знакомства с концептом никто не жаловался на отсутствие двигателя внутреннего сгорания. Поэтому после успешного запуска Turbo 3E новое купе может стать следующим логичным шагом для компании.

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Ставка на эмоции, а не на рекорды

Пока французы не раскрывают, на какой именно архитектуре базируется концепт, но известно, что он оснащен одним электромотором на задней оси мощностью 266 лошадиных сил. Для современного мира электрокаров это не облачный показатель, однако главная фишка машины заключается совсем в другом.

"Оригинальный Renault 8 был очень скромной машиной, эдаким героем рабочего класса. Мы хотели сохранить эту честность и в новом концепте", – объяснил шеф-дизайнер концептуальных разработок Renault Роман Говен.

По его словам, инженеры не пытались создать двухметрового монстра на тысячу сил, чтобы отыграть полсекунды на Нюрбургринге. Главный акцент сделан на маневренности, легкости и фане от вождения, заставляющего водителя улыбаться за рулем.

Конечно, чтобы запустить столь легкое заднеприводное купе в серию, руководству придется составить убедительный бизнес-план. Однако именно такой формат может стать идеальным аргументом для консервативных фанатов марки, до сих пор сомневающихся, стоит ли пересаживаться на электромобиль.

Исторический контекст и бэкграунд