Фуры и автобусы в ЕС отныне комплектуются "черными ящиками", но не все

Новый стандарт безопасности с уже устоявшимся термином “черный ящик”, заимствованный из авиации, в коммерческих грузовиках и автобусах имеет собственное название и фигурирует в документах как электронный модуль управления (ECM) или регистратор данных событий (EDR). Прибор призван помочь в анализе аварий.

Внедрение этого атрибута предусмотрено Регламентом ЕС № 2019/2144. Его миссия прозаична и в то же время знаковая – уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, смертельных случаев и травм. Об этом пишет Авто24.

Читайте также В каких случаях за использование видеорегистратора в авто можно получить штраф

Молчаливый и неподкупный свидетель

Приборы EDR или ECM не следует сопоставлять с видеорегистратором. Они хотя по назначению похожи, но разные по принципу работы и содержанию накопления данных.

Внедренные с нынешнего года приборы записывают данные в течение короткого периода времени (секунды) "до", "во время" и "после инцидента". Это – доказательная база для защиты водителя или его обвинения.

Во многих СМИ используют термин "после столкновения", в редакции Авто24 это назвали это инцидентом, поскольку могут быть не только столкновения – гололедица на поверхности дороги часто становится проблемной причиной и здесь важно знать с какой скоростью ехало транспортное средство, какое сцепление колес с проезжей частью было на тот момент и тому подобное.

Читайте также ДТП в Польше: как действовать и куда звонить

Что фиксирует "черный ящик":

скорость и обороты транспортного средства – отслеживает скорость движения грузовика, включая максимальную скорость. "черный ящик" записывает скорость грузовика на момент аварии и за несколько секунд до нее. Информация о скорости важна для реконструкции места аварии и определения, ехал ли грузовик слишком быстро для дорожных условий;

торможение и рулевое управление – выявляет, когда был применен тормоз, а также было ли нестабильное рулевое управление или маневрирование, как водитель грузовика применил тормоза перед столкновением. Это может быть критически важной информацией для определения неисправности. ECM регистрирует использование тормозов, в т.ч. фиксирует характерные особенности процесса, то есть внезапное или резкое торможение, поскольку это не одно и то же;.

активация системы безопасности – фиксирует срабатывание подушек безопасности и использование ремней безопасности;

Читайте также В Польше снизили смертность от ДТП вдвое: что для этого сделали

данные двигателя и эксплуатационные данные – контролирует время работы на холостом ходу, состояние круиз-контроля и проблемы с техническим обслуживанием. Данные включают обороты двигателя и настройки мощности в разные моменты времени перед инцидентом. Это подскажет, эксплуатировался ли грузовик в пределах безопасной производительности двигателя, а также может указывать на потенциальные механические проблемы.

часы работы (HOS) – отслеживает время управления автомобилем, чтобы обеспечить соблюдение правил отдыха.

угол поворота руля – фиксируется положение руля в момент столкновения, что дает представление о действиях водителя в моменты, приведшие к инциденту. Это помогает установить, как пытался водитель уклониться от столкновения или избежать ситуации;

GPS-локация – содержит данные GPS, фиксирующие точное местонахождение грузовика или автобуса на момент инцидента. Точное GPS-локация транспортного средства помогает отобразить аварию с максимальной детализацией.

Читайте также Водителей оштрафовали за фотографирование места ДТП



Важность функционала

Главный постулат привлекательности в том, что практически стопроцентно можно осуществить реконструкцию аварии. Прежде всего, это важно перевозчику.

Впрочем, многие институты и службы также заинтересованы в расшифровках записанных данных. Скажем, страховая компания едва ли не первой будет претендовать за получение расшифрованных данных.

Не менее заинтересованы в этом будут и следователи полиции. К тому же это – законная доказательная база для рассмотрения дела не только в установлении страхового случая, но определении виновных в суде.

Читайте также Забытые украинские "Ланос" и "Авео" в центре Варшавы обросли кипами штрафных квитанций

Что помогает или разоблачает:

данные помогают определить ответственность, например, превысил ли скорость водитель или вовремя ли затормозил;

соответствие нормативным требованиям – FMCSA рекомендует использовать эти устройства для контроля состояния автомобиля и стандартов безопасности;

диагностика транспортных средств – помогает поддерживать исправность и эффективность транспортного средства.

Правовые аспекты данных

Регламент четко отмечает, что данные часто хранятся в течение ограниченного времени и должны быть быстро защищены после инцидента. Не исключено, что в раскрытии информации какая-то сторона не заинтересована и кто-то будет стремиться к ее уничтожению.

Читайте также Ferrari Enzo разбили, едва отъехав от дилерского центра

Большое значение приобретает конфиденциальность и допуск, то есть доступ к информации. Здесь – "палка о двух концах", потому что процедура пока юридически не урегулирована.

Несмотря на то, что это очень важно для следствия полицейским органом или для определения страхового случая, вопрос о том, кто имеет доступ к данным, является до сих пор спорным, получение данных не всегда является простым

Обычно "черные ящики" принадлежат транспортной компании, а не водителю или жертвам аварии. Транспортные компании и их страховые компании могут неохотно разглашать эту информацию, особенно если она может быть связана с ними в аварии или речь идет о финансовых возмещениях и тому подобное.

Читайте также Японская машина разминирования по дороге в Украину слетела с платформы: фото, видео

Новая норма только для нового транспорта

В редакции Авто24 также заявили, что нет также юридического обязательства устанавливать "черные ящики" систем EDR на более старые транспортные средства.

Пока речь о "черных ящиках" к недавно омологированных автобусов и грузовиков. Однако с 2029 года эта норма будет касаться всех транспортных средств этих категорий.