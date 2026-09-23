Китайская GAC планирует расширить производство в Европе и презентовать 12 моделей во Франции

Как пишет Carscoops, GAC уже присутствует на европейском рынке в Великобритании, Финляндии, Греции, Польше, Испании и Португалии. Автомобили бренда тоже выходят на французский рынок. Модели Aion V и Aion UT компания сейчас поставляет в Европу в разобранном виде. Их окончательная сборка осуществляется на предприятии Magna Steyr в Граце (Австрия).

Основные компоненты при этом продолжают производиться в Китае. Такой формат производства позволяет выполнять финальную сборку автомобилей непосредственно в Европе. GAC рассматривает его, в частности, как способ снизить влияние тарифов Европейского Союза на автомобили китайского производства.

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GAC Aion V

Китайский производитель рассматривает новые мощности

GAC хочет перейти от нынешнего формата сборки к долгосрочному производственному присутствию в Европе. Компания рассматривает возможность расширения предприятия Magna Steyr или сотрудничества с другими инвесторами.

"Мы действительно хотим установить долгосрочное присутствие здесь (в Европе), что автоматически означает, что нам нужны производственные мощности", – сказал заместитель генерального директора GAC France Седрик Лакур в интервью Reuters.

GAC готовит 12 моделей для Франции

Текущие Aion V и Aion UT являются только началом расширения модельной линейки GAC во Франции. К 2030 году компания планирует предложить французским покупателям 12 электрических и гибридных моделей. Кроме производственной инфраструктуры, GAC имеет европейский центр исследований и разработок в Милане.

Компания также сообщила о росте экспортных продаж в первой половине года на 35,69% в годовом исчислении, до 346 000 автомобилей. Основной прирост обеспечили рынки Америки и Юго-Восточной Азии. В то же время, GAC также показала результат на европейском рынке: в Греции бренд занял второе место среди китайских производителей электромобилей.

GAC планирует 200 дилерских центров во Франции

Для расширения продаж во Франции GAC планирует создать обширную дилерскую сеть. В течение следующих четырех лет компания желает открыть около 200 дилерских центров по стране.

При этом 50 из них планируют открыть в этом году. По масштабу сети GAC стремится приблизиться к китайским конкурентам, которые раньше начали развивать французский рынок. К примеру, BYD вышла на французский рынок еще в 2024 году и планирует иметь 250 торговых точек до конца следующего года.

В GAC не считают выход во Францию запоздалым

Несмотря на то, что некоторые китайские конкуренты начали расширение во Франции раньше, в GAC не считают, что компания опоздала.

"Наша цель – провести бренд от запуска до масштабирования всего за четыре года",– заявил Седрик Лакур.

По его словам, GAC выходит на французский рынок "именно в нужное время". Компания рассчитывает использовать следующие четыре года для одновременного расширения модельного ряда, дилерской сети и производственного присутствия в Европе.