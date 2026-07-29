Где будет работать в Украине один из самых мощных пожарных автомобилей в мире

Это первый пожарный автомобиль такого класса, который упомянутый фонд передал украинским спасателям. Rosenbauer Panther 8×8 принадлежит к самым современным аэродромным пожарным машинам в мире.

Такая техника используется для тушения пожаров на самолетах, нефтеперерабатывающих заводах, терминалах и хранилищах горючего, других масштабных объектах, где решающее значение имеют скорость прибытия и огромный запас огнетушащих веществ.

Аэродромный транспорт на аэродром не поедет

Новый автомобиль уже в ближайшее время приступит к работе в одном из подразделений ГСЧС и будет использоваться для выполнения самых сложных спасательных задач. Правда, именно его локация не указана.

Вероятно, речь об аэродромной службе пожаротушения не идет, поскольку авиационное сообщение сейчас в Украине отсутствует по объективным причинам, аэропорты стоят в замороженном состоянии.

Более всего, локация будет на каком-либо из многочисленных нефтяных терминалов или других стратегически важных для страны объектах.

Эта 12-метровая 52-тонная машина может доставлять в операционную зону 19 000 литров воды за раз. Фото: Russian FireFighters Foundation и ГСЧС

На что способен Panther 8×8

Спецавтомобиль построен на полноприводном шасси MAN 8×8 и оснащен 12-цилиндровым дизельным двигателем V12. (презентационное видео производителя см. внизу). Пожарный насос обеспечивает производительность 8 000 литров воды в минуту, а телескопическая установка HRET (Snozzle) способна подавать до 4 800 литров воды в минуту на высоту почти 20 метров.

Благодаря выдвижной стреле машину можно использовать для тушения пожаров в верхней части самолетов, зданий или в других труднодоступных местах.

Украинские экипажи уже прошли обучение и овладели профессиональными знаниями для эксплуатации гигантской спецмашины. Фото: Russian FireFighters Foundation и ГСЧС

Само сочетание большого запаса воды, высокой производительности насоса и системы HRET делает Panther 8×8 одним из самых эффективных пожарных автомобилей для ликвидации масштабных пожаров и проведение аварийно-спасательных операций.

Не первый Panther для Украины

В Ukrainian FireFighters Foundation отметили, что ранее украинским спасателям уже передавали аэродромные пожарные автомобили Rosenbauer Panther 4×4, а теперь парк ГСЧС пополнился еще более мощной восьмиколесной модификацией.

Кроме того, в рамках сотрудничества партнеры регулярно передают украинским спасателям бронированные автомобили, специализированную технику и оборудование.