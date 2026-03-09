Где дальнобойщик с Волыни по дороге в Польшу спрятал в кабине пассажира

Инцидент произошел в прошлом году. Волынский дальнобойщик 17 октября 2025 года прибыл на пункт пропуска "Ягодин". Об этом говорится в коротком сообщении информационного агентства "Волынские новости".

По установленной процедуре Иван С. поставил магистральный тягач MAN TGX в зону осмотра и контроля, приготовил документы на технику, груз и собственную личность для проверки. При этом он заявил, что ничего противозаконного не везет.

Читайте также Фургон с уклонистами и двумя машинами прикрытия до границы не доехал

Тайник так себе

О спрятанном в спальном отсеке мужчине водитель молчал, надеясь на поверхностный осмотр. Перед пунктом пропуска он втиснул своего пассажира за спальную кровать, подтянув вверх полку и плотно притянув ее ремнями к задней стенке кабины.

В той нише было тесно до невозможного, но лучшего хранилища не было. В зоне пограничного и таможенного контроля водитель приказал клиенту не двигаться, молчать. Особенно во время проверки документов и осмотра.

Читайте также Уклонистов везли через границу в ГАЗ-66 со свиньями и козами

Койко-место пришлось освободить

Однако поднятая полка спальника все-таки внимание инспектора пограничной службы привлекла. Вероятно, в глаз бросилось то, что была не полностью подтянута вверх и там оставалось место для чего-то или кого-то.

Кабина просторная, но "фокус с тайником" не удался: попытки нелегального пересечения границы пресекли пограничники. Фото: прокуратура Волыни

Обнаруженного "туриста", которого нелегально Иван С. пытался переправить через границу в Польшу, из тайника вытащили. Какое наказание ему совершили не сообщается, а вот о водителе известно из постановления суда.

Водитель отделался испугом

К водителю применили статью 332 Уголовного кодекса Украины, квалифицировав его действия как незаконная переправка лиц через государственную границу.

По решению Любомльского районного суда он признан виновным, но очень сурового наказания избежал. Законные основания для этого были.

Читайте также Где спрятал уклониста водитель MAN TGX

Что суд принял во внимание

Факторов смягчения вины было несколько. Во-первых, обвиняемый заключил соглашение с прокуратурой о признании виновности. Во-вторых, его впервые привлекали к криминалу и он имеет на иждивении двоих детей.

Был и третий весомый фактор: Иван С приобщается к сбору средств в пользу ВСУ, что также положительно характеризует его именно с этой стороны.

Магистральный тягач MAN TGX 18.510 4x2 с трехосным полуприцепом стал фигурантом уголовного дела. Фото: прокуратура Волыни



Учитывая эти и другие обстоятельства, судья Любомльского районного суда назначил Ивану С. штраф в размере 68 тысяч гривен. Наказание также суровое, ударит по семейному бюджету.

Однако это значительно лучше заключения, поскольку за подобное нарушение в этой части статьи предусмотрено еще и наказание в виде "лишения свободы на срок от трех до пяти лет".

Даже это наказание станет водителю наукой: труд на государственную казну в течение месяца по карману ударит ощутимо.