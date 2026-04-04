Где и как производят внедорожники Mercedes-Benz: завод, который сделал 5 миллионов SUV для всего мира и Украины

Завод Mercedes в Алабаме стал рекордсменом: 5 млн кроссоверов
Завод Mercedes-Benz в городе Таскалуса (штат Алабама, США) отметил важный производственный рубеж - с конвейера предприятия сошло уже 5 миллионов кроссоверов и внедорожников. Об этом сообщает пресс-служба Mercedes-Benz.
30 лет истории и ставка на SUV
Предприятие работает уже почти три десятилетия и стало настоящим центром производства SUV для бренда.
Именно здесь в 1997 году началось производство первого поколения M-Class - модели, которая фактически открыла для Mercedes сегмент современных премиальных кроссоверов.
Сегодня на заводе работает около 5800 сотрудников, которые обеспечивают глобальные стандарты качества, безопасности и инноваций.
Какие модели производят сейчас
На площадке в Таскалусе собирают сразу несколько ключевых моделей бренда.
Среди них - GLE, GLS и GLE Coupé, включая мощные версии Mercedes-AMG. Также здесь производят роскошный Mercedes-Maybach GLS.
Отдельное направление - электромобили. Завод уже выпускает EQE SUV, EQS SUV и даже флагманский Mercedes-Maybach EQS SUV.
В перспективе модельный ряд расширится: в ближайшие годы здесь планируют наладить производство GLC.
Важный экспортный хаб
Завод в США имеет не только производственное, но и стратегическое значение для Mercedes-Benz.
Около 60% всех собранных здесь автомобилей экспортируются на мировые рынки. Это делает предприятие одним из крупнейших экспортеров автомобилей в США.
Фактически речь идет о глобальном хабе, который обеспечивает SUV для различных регионов мира.
Что это значит
Таскалуса остается ключевым центром для производства SUV Mercedes-Benz, включая электрические модели.
Расширение производства и запуск новых моделей свидетельствуют о росте спроса на кроссоверы и электромобили, а также о стратегической роли американского завода в глобальной структуре бренда.