Обнародован график проверок перевозчиков на дорогах Евросоюза в 2026 году

ФОТО: Европейская дорожная полиция|
Могут остановить на дороге, подойти на стоянке или посетить терминал, когда фура будет стоять на загрузке или разгрузке
Европейская сеть дорожной полиции (Roadpol) еще в прошлом году опубликовала график внеочередных проверок на 2026 год. Список солидный, перечень тем обширный.
Начинается кампания с грузовиков и автобусов. Под требование законной остановки инспекторами Roadpol подпадают все коммерческие грузовые транспортные средства и автобусы, независимо от страны их регистрации.
Как пишет Авто24, число кампаний не изменится, их традиционно будет три. Каждая продлится одну неделю.
Где и что будут проверять
Проверки в основном будут проводиться на основных автомагистралях, в зонах отдыха, портах, на пограничных переходах и в логистических центрах.
Проверки включают периоды управления и отдыха водителей, правильное использование тахографа, загрузки (вес, габариты, крепления), техническое состояние транспортного средства, документацию на транспортное средство, компанию и транспортную документацию, а также профиль работы водителя.
С 9 февраля в течение недели инспекторы по всей Европе особое внимание будут обращать на коммерческий транспорт. Фото: European Roads Policing Network
Когда ожидать
Долго ждать не стоит, потому что первая облава начнется уже на днях.
График проверок:
- с 9 февраля (понедельник) по 15 февраля (воскресенье);
- с 4 мая (понедельник) по 19 мая (воскресенье);
- с 16 ноября (понедельник) по 22 ноября (воскресенье).
По всей территории ЕС и не только
В проверках участвуют страны Европейского Союза, а также Швейцария, Сербия и Турция, а в некоторых случаях в проверках также будут участвовать должностные лица Европейского агентства труда (ELA).
Какие еще облавы и когда запланированы на 2026 год
Здесь стоит отметить, что патрулирование идет постоянно в режиме 24/7. Однако ежегодный календарь общеевропейских операций ROADPOL предусматривает совместные миссии, направленные на улучшение безопасности дорожного движения.
Речь идет о предотвращении больших скоростей, ремнях безопасности, разговоре по телефону или обмен сообщениями на нем во время руправления (см. видео ниже), детские кресла, соблюдение дистанции и тому подобное.
"Обеспечивая одновременное и четкое правоохранительное применение во всех наших странах-членах, мы не только сдерживаем опасное поведение, но и повышаем осведомленность общественности. Наша миссия сделать европейские дороги безопасными для всех", – отметила главный комиссар Яна Пелешкова , руководитель оперативной рабочей группы ROADPOL от полиции Чешской Республики.
Операция "Ремень безопасности"
9–15 марта. Инспекторы правоохранительных органов обеспечат использование ремней безопасности всеми пассажирами транспортных средств и правильную установку детских удерживающих систем.
Несмотря на четкие доказательства их спасительного действия, неиспользование ремней безопасности остается ведущим фактором смертельных случаев на дорогах.
Скорость работы
13–19 апреля и 3–9 августа. Полицейские силы по всей Европе усилят контроль за соблюдением скорости для борьбы с одной из самых распространенных причин смертельных аварий.
15 апреля состоится 24-часовой Марафон скорости , в котором страны-участницы будут проводить постоянные проверки, чтобы напомнить водителям, что чрезмерная скорость убивает (см. видео ниже).
Операция "Алкоголь и наркотики"
15–21 июня и 14–20 декабря. Эта операция будет сосредоточена на выявлении и предотвращении вождения в нетрезвом состоянии, вызванном алкоголем и наркотиками.
19 июня состоится 24-часовой марафон по контролю за алкоголем и наркотиками , во время которого полицейские будут проводить масштабные проверки на дорогах, чтобы устранить опасных водителей с дорог.
Операция "Двухколесный транспорт"
1–7 июня. После успеха прошлогодней пилотной инициативы, ROADPOL снова посвятит неделю безопасности водителей мотоциклов, мопедов, велосипедов и скутеров. Проверки будут сосредоточены на состоянии транспортных средств, защитном снаряжении, видимости и поведении водителей.
С ростом популярности двухколесного транспорта, кампания имеет целью повысить безопасность некоторых наиболее уязвимых участников дорожного движения.
Дни безопасности ROADPOL
16–22 сентября. Продолжая традицию, эта информационно-просветительская кампания объединит правоохранительные, образовательные и общественные мероприятия для достижения общей цели – достижения нулевого количества смертельных случаев на европейских дорогах по крайней мере в течение одного дня.
Операция "Фокус на дороге"
5–11 октября. Эта кампания будет направлена на решение растущей проблемы невнимательности водителей, в частности использование мобильных телефонов и электронных устройств за рулем.
Полиция будет обеспечивать соблюдение законов против невнимательного вождения и подчеркивать серьезные риски невнимательности.