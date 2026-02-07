Обнародован график проверок перевозчиков на дорогах Евросоюза в 2026 году

Европейская сеть дорожной полиции (Roadpol) еще в прошлом году опубликовала график внеочередных проверок на 2026 год. Список солидный, перечень тем обширный.

Начинается кампания с грузовиков и автобусов. Под требование законной остановки инспекторами Roadpol подпадают все коммерческие грузовые транспортные средства и автобусы, независимо от страны их регистрации.

Как пишет Авто24, число кампаний не изменится, их традиционно будет три. Каждая продлится одну неделю.

Где и что будут проверять

Проверки в основном будут проводиться на основных автомагистралях, в зонах отдыха, портах, на пограничных переходах и в логистических центрах.

Проверки включают периоды управления и отдыха водителей, правильное использование тахографа, загрузки (вес, габариты, крепления), техническое состояние транспортного средства, документацию на транспортное средство, компанию и транспортную документацию, а также профиль работы водителя.

С 9 февраля в течение недели инспекторы по всей Европе особое внимание будут обращать на коммерческий транспорт. Фото: European Roads Policing Network

Когда ожидать

Долго ждать не стоит, потому что первая облава начнется уже на днях.

График проверок:

с 9 февраля (понедельник) по 15 февраля (воскресенье);

с 4 мая (понедельник) по 19 мая (воскресенье);

с 16 ноября (понедельник) по 22 ноября (воскресенье).

По всей территории ЕС и не только

В проверках участвуют страны Европейского Союза, а также Швейцария, Сербия и Турция, а в некоторых случаях в проверках также будут участвовать должностные лица Европейского агентства труда (ELA).

Какие еще облавы и когда запланированы на 2026 год

Здесь стоит отметить, что патрулирование идет постоянно в режиме 24/7. Однако ежегодный календарь общеевропейских операций ROADPOL предусматривает совместные миссии, направленные на улучшение безопасности дорожного движения.

Речь идет о предотвращении больших скоростей, ремнях безопасности, разговоре по телефону или обмен сообщениями на нем во время руправления (см. видео ниже), детские кресла, соблюдение дистанции и тому подобное.

"Обеспечивая одновременное и четкое правоохранительное применение во всех наших странах-членах, мы не только сдерживаем опасное поведение, но и повышаем осведомленность общественности. Наша миссия сделать европейские дороги безопасными для всех", – отметила главный комиссар Яна Пелешкова , руководитель оперативной рабочей группы ROADPOL от полиции Чешской Республики.

Операция "Ремень безопасности"

9–15 марта. Инспекторы правоохранительных органов обеспечат использование ремней безопасности всеми пассажирами транспортных средств и правильную установку детских удерживающих систем.

Несмотря на четкие доказательства их спасительного действия, неиспользование ремней безопасности остается ведущим фактором смертельных случаев на дорогах.

Скорость работы

13–19 апреля и 3–9 августа. Полицейские силы по всей Европе усилят контроль за соблюдением скорости для борьбы с одной из самых распространенных причин смертельных аварий.

15 апреля состоится 24-часовой Марафон скорости , в котором страны-участницы будут проводить постоянные проверки, чтобы напомнить водителям, что чрезмерная скорость убивает (см. видео ниже).

Операция "Алкоголь и наркотики"

15–21 июня и 14–20 декабря. Эта операция будет сосредоточена на выявлении и предотвращении вождения в нетрезвом состоянии, вызванном алкоголем и наркотиками.

19 июня состоится 24-часовой марафон по контролю за алкоголем и наркотиками , во время которого полицейские будут проводить масштабные проверки на дорогах, чтобы устранить опасных водителей с дорог.

Операция "Двухколесный транспорт"

1–7 июня. После успеха прошлогодней пилотной инициативы, ROADPOL снова посвятит неделю безопасности водителей мотоциклов, мопедов, велосипедов и скутеров. Проверки будут сосредоточены на состоянии транспортных средств, защитном снаряжении, видимости и поведении водителей.

С ростом популярности двухколесного транспорта, кампания имеет целью повысить безопасность некоторых наиболее уязвимых участников дорожного движения.

Дни безопасности ROADPOL

16–22 сентября. Продолжая традицию, эта информационно-просветительская кампания объединит правоохранительные, образовательные и общественные мероприятия для достижения общей цели – достижения нулевого количества смертельных случаев на европейских дорогах по крайней мере в течение одного дня.

Операция "Фокус на дороге"

5–11 октября. Эта кампания будет направлена на решение растущей проблемы невнимательности водителей, в частности использование мобильных телефонов и электронных устройств за рулем.

Полиция будет обеспечивать соблюдение законов против невнимательного вождения и подчеркивать серьезные риски невнимательности.