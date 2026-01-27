За что украинский водитель на словацкой фуре "заработал" 115 тысяч гривен штрафа

Инцидент произошел в Польше 23 января на национальной дороге № 19 вблизи Тхожева. Остановленное транспортное средство ехало пустым в Бельский повят для загрузки.

В сообщении Воеводской инспекции дорожного транспорта Люблина сказано, что транспортным средством управлял гражданин Украины. Однако для управления таким сочлененным автомобилем в составе магистрального тягача и полуприцепа требуется водительское удостоверение категории C+E, но водитель имел только удостоверение водителя категории C.

Не "правами" едиными

Отсутствие необходимого удостоверения является правонарушением. Однако в дополнение к этому водитель совершил еще два существенных нарушения – относительно правил рабочего времени водителей и эксплуатации тахографа.

В расшифровке тахографа было обнаружено сокращенный ежедневный период отдыха. В соответствии с этим он еще и превысил разрешенное ежедневное время управления транспортным средством.

С примечания в “правах” видно, что водитель действительно новичок, профессиональный стаж практически нулевой и отнюдь не для управления тяжелыми фурами. Фото: WITD Lublin

"Масла в огонь" подлило и то, что украинец несанкционированно использовал две карточки водителя – свою собственную и другую, принадлежащую его работодателю. Карточку работодателя инспекторы изъяли.

И напоследок ко всему этому выяснилось, что у водителя также отсутствует удостоверение для этого вида международных перевозок.

Перевозчика наказали первым

Штраф наложен на всех. Через указанные нарушения перевозчика оштрафован на 12 000 злотых, то есть в конвертации это будет 145 688 гривен.

Менеджеру по транспорту этой же компании (владельцу Сертификата профессиональной компетентности) выписали штраф на 1 500 злотых, то есть на 18 211 гривен.

Водитель получил по полной программе

Люблинская инспекция дорожного транспорта за нарушения в пределах своей компетенции наложила штраф на общую сумму 4 550 злотых, что в конвертации достигает 54 634 гривен.

Однако для украинского водителя словацкой фуры это была лишь ответственность по линии транспортной инспекции. После проверки его передали полицейским для привлечения к ответственности из-за отсутствия у него необходимого водительского удостоверения.

Там также санкции чувствительные. В сообщении о размере ничего не сказано, но управление тягачом с полуприцепом (автопоездом) без категории Е (наличие только С) классифицируется как управление транспортным средством без соответствующей категории. Это влечет за собой штраф до 5000 злотых, то есть 60 755 гривен.

Парня жаль, но сам виноват

Суммарно украинский заробитчанин своими непродуманными действиями сам себя наказал, суммарно от транспортной инспекции и полиции получил штраф в 9 550 злотых, что в конвертации будет 115 389 гривен, то есть 2 257 евро.

Мониторинг Авто24 показал, что это – практически средняя зарплата водителя грузовика (категории С/СЕ) в Словакии. Она обычно составляет от 1500 € до 2700 €+ нетто (чистыми) в месяц.

Вывод

Это где-то в поле на свекле под Жмеринкой, где отсутствует контроль, можно украдкой управлять фурой, но на европейских дорогах выходить за пределы компетенции указанной в водительском удостоверении категории не стоит – слишком дорого.

Впрочем, махлевать с тахографом также не стоит, потому что за это штрафы также космические. Пример украинского водителя на словацкой фуре это убедительно доказывает.