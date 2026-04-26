Где в Европе за превышение скорости под водой всего на один километр водителя досадливо штрафуют

ФОТО: Рыфилковский тоннель|
Такой вид изнутри на выезде имеет Рюфюльский подводный тоннель
В общем этот тоннель рекордсмен не только по длине, глубине, сколько по сложности построения. Его открыли в 2019 году, за семь лет строительства соединив регионы страны без необходимости в паромах.
Как пишет Autoviny, из-за чрезвычайно твердого гранита инженеры отказались от тоннелепроходческих машин и применили классический метод подрывов. За время строительства провели около 15 тысяч взрывов. Работы вели одновременно с обеих сторон фьорда, а точность стыковки измерялась сантиметрами.
Читайте также Горящий автовоз промчался 6 км по тоннелю: фото
Спуск, что провоцирует нарушения
Въезд в тоннель вблизи Ставангер начинается с крутого спуска под углом 9%. Это создает ощутимую нагрузку на водителя и часто провоцирует превышение скорости. Ограничение здесь – 80 км/ч.
Освещение продумано так, чтобы уменьшить усталость, ведь монотонность длинных тоннелей может вызвать микросон.
Несмотря на длину, в тоннеле установлены только две камеры – на въезде и выезде. Они вычисляют среднюю скорость движения.
Каждый коридор имеет по две полосы движения с разрешенной скоростью движения 80 км/ч. Фото: Ryfylke Tunnel
В Норвегии действует небольшая техническая погрешность (около 3 км/ч), но даже после ее учета превышение на 1 км/ч уже фиксируется как нарушение.
Читайте также Автомобили и поезда поедут под Балтийским морем
Сколько это стоит
Система штрафов в Норвегии – одна из самых строгих в Европе:
- минимальное превышение (1–5 км/ч) – от ~110 евро (5,6 тыс. грн);
- значительные нарушения – до 1500 евро (77,3 тыс. грн).
Фактически это означает: если после коррекции скорость составляет 81 км/ч – штраф неизбежен.
Читайте также Чехи начали копать тоннель, ведущий в Польшу
Что дальше
Норвегия уже строит новый мегапроект – Rogfast. Его длина достигнет 26,7 км, а глубина – почти 400 метров. Открытие запланировано на 2033 год.
Рюфюльский тоннель в толще древних кристаллических пород преимущественно габрового состава имеет довольно крутые спуски и подъемы, изгибы. Фото: Ryfylke Tunnel
Пока же именно Ryfylketunnelen остается рекордсменом и одновременно напоминанием: в таких местах дисциплина за рулем – не формальность, а вопрос безопасности и денег.