Geely может зайти в Европу через заводы Ford - стороны готовят взаимовыгодную сделку

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По их информации, переговоры продолжаются уже несколько месяцев, а на прошлой неделе стороны провели встречу на высоком уровне в Мичигане. Кроме того, Ford недавно направил делегацию в Китай, чтобы активизировать диалог и ускорить договоренности.

Какие заводы могут быть задействованы

Официально Ford и Geely пока не подтвердили никаких деталей сотрудничества и не назвали конкретные предприятия. В то же время известно, что Ford владеет несколькими крупными заводами в Европе, в частности в Кельне и Саарлуе (Германия), а также в Валенсии (Испания). В прошлом году компания уже заявляла, что завод в Кельне с начала 2026 года перейдет на односменный режим работы, что делает его потенциальным кандидатом для размещения стороннего производства.

Для Geely локализация производства в Европе имеет стратегическое значение. Сейчас электромобили китайского происхождения в ЕС облагаются базовой пошлиной 10% и дополнительным антисубсидийным тарифом 18,8%, что существенно влияет на конечную цену. Ранее в Брюсселе обсуждали возможность замены пошлин минимальной импортной ценой, однако пока действуют именно тарифы. Производство на европейских заводах позволяет полностью обойти эти ограничения.

Что получит Ford взамен

Соглашение не ограничивается только арендой мощностей. В ответ Geely готова предоставить Ford доступ к передовым системам помощи водителю. Группа владеет компанией Afari Technology (Qianli Technology), которая недавно представила систему G-ASD - ассистент вождения нового поколения.

В основе G-ASD лежит так называемая модель мирового действия (WAM), способная к самообучению, анализу собственных действий и дальнейшей эволюции. Система управляет силовой установкой, шасси, трансмиссией, электроникой и функциями салона, позволяя автомобилю самостоятельно передвигаться по сложным участкам - например, многоуровневыми подземными паркингами, кольцевыми развязками или зонами с автоматическими шлагбаумами. Сейчас G-ASD уже применяется на серийных моделях Lynk & Co и Zeekr.

Почему этот союз выгоден обоим

Даже без официального подтверждения видно, что потенциальное сотрудничество выглядит логичным. Geely получает европейское производство без пошлин и лучшую ценовую конкурентоспособность своих электромобилей. Ford может сохранить рабочие места и загрузку заводов, а также сократить собственное технологическое отставание в сфере электромобилей и автономных систем.

Показательно, что генеральный директор Ford Джим Фарли ранее открыто признавал: китайские электромобили опережают американские решения на несколько лет, а иногда - на целое десятилетие. В таком контексте доступ к уже готовым технологиям Geely может стать для Ford более быстрым путем к восстановлению конкурентоспособности, чем разработка всего с нуля.

Логичный шаг для Geely

Стоит напомнить, что Geely давно выстраивает глобальную сеть партнерств. Компания совместно с Mercedes-Benz управляет брендом Smart, а также имеет масштабные проекты с Renault, включая совместное предприятие Horse Powertrain. Потенциальная сделка с Ford вполне вписывается в эту стратегию и может стать еще одним важным шагом в укреплении позиций Geely на мировом рынке.