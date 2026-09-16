Geely начала предпродажу внедорожника Galaxy Cruiser 700 менее чем за 30 тысяч долларов

Модель уже вызвала высокий спрос на рынке: по данным CarNewsChina, объем заказов достиг 10 000 единиц за первые 9 минут, а в течение часа после старта количество подтвержденных заказов превысило 43 900 единиц. При этом лимитированную версию Land Ark распродали полностью менее чем за 60 минут.

Дизайн, габариты и внедорожный потенциал

Внешний вид Galaxy Zhanjian 700 выполнен в фирменном стиле "Восточный лев". Передняя часть оснащена оптической системой Sky Eye, сквозной полосой дневных ходовых огней и логотипом бренда с подсветкой. Габариты и внедорожные возможности автомобиля:

Длина – 5 085 мм, ширина – 1 999 мм, высота – 1 895 мм (в зависимости от модификации – 1 912 мм или 1 925 мм), колесная база – 2 900 мм;

Угол въезда составляет 30°, угол съезда – 31°, дорожный просвет достигает 233 мм, а максимальная глубина преодоления брода – 800 мм;

При превышении глубины брода 800 мм включается аварийный плавающий режим, позволяющий преодолевать водные помехи продолжительностью до 40 минут.

Силовая установка Thor EM-T и гибридные характеристики

Geely Galaxy Cruiser 700 получил полноприводную электрическую гибридную систему Thor EM-T с искусственным интеллектом. На выбор предлагаются бензиновые турбодвигатели объемом 1.5 (120 кВт) или 2.0 литра (160 кВт), работающие в связке с трехмоторной системой полного привода.

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Суммарная мощность установки достигает 830 кВт (1128 л.с.), а пиковый крутящий момент – 13 920 Нм. Топовая версия ускоряется от 0 до 100 км/ч за 3,95 секунды. Интересно, что Geely также декларирует, что скорость во время прохождения "лосиного теста" достигает 80 км/ч.

Тяговый литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор производства CATL емкостью 47,14 кВт-ч обеспечивает запас хода на электротяге по циклу CLTC на уровне 305 км. Общий комбинированный пробег превышает 1200 км (в отдельных испытательных условиях.– более 1700 километров). Модель поддерживает скоростную зарядку и тратит 5,95 литров на 100 км пробега при полностью разряженном аккумуляторе.

Интерьер и цифровые системы управления

Салон оснащен пятью интерактивными экранами, холодильником объемом 18,5 литра с двойным открыванием и сиденьями с 14-точечным массажем для водителя и переднего пассажира.

Для уверенного передвижения вне путей общего пользования применено цифровое шасси с искусственным интеллектом и 17 режимами движения. Среди них есть функции "Крабовая ходьба" и "Вальсовый поворот", что уменьшает радиус разворота до 3,36 метра. Механическая блокировка заднего дифференциала срабатывает в течение 200 миллисекунд.