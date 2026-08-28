Geely показала специальную внедорожную технологию на базе ИИ: какие модели ее получат

Как сообщает CarNewsChina, основой нового внедорожника стала архитектура GTA (Geely Terrain Architecture). Она использует гибридный подход, совмещая цельную конструкцию кузова с встроенной рамой. Каркас состоит из шести горизонтальных, семи вертикальных и восьми кольцевых элементов.

По данным Geely, такая схема позволила снизить массу примерно на 100 килограммов по сравнению с традиционной рамой, одновременно обеспечив жесткость кузова на вращение свыше 40 000 Нм/градус. Конструкция также улучшает использование вертикального пространства. В частности, она предполагает полностью плоские пороги дверей и пола.

Эффективная площадь полов, по заявлению производителя, составляет 80,3 процента. Дорожный просвет внедорожника Zhanjian 700 без нагрузки составляет 233 мм, а с учетом аккумуляторной батареи – 313 миллиметров. При этом Geely заявляет грузоподъемность кровли на уровне 16 тонн.

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Гибридная система мощностью более 1100 лошадиных сил

Силовая установка Geely Thor EM-T использует три электродвигателя и полный привод. В ее составе работают специальный 2,0-литровый турбодвигатель для бездорожья, трехступенчатый электропривод DHT, один электромотор на передней оси и два электромотора на задней. Суммарная мощность системы достигает 830 кВт или около 1128 лошадиных сил.

Для движения по сложному бездорожью силовая установка получила две электронно управляемые "мягкие" блокировки и механическую жесткую блокировку на задней оси. Электронная система способна регулировать крутящий момент на уровне миллисекунд, в то время как механическая блокировка срабатывает в течение 200 миллисекунд. Корпус электропривода изготовлен из магниевого сплава. Также предусмотрена полностью активная двухконтурная система охлаждения, призванная предотвращать перегрев во время длительной эксплуатации на бездорожье.

Шасси руководствуется искусственным интеллектом

Цифровое шасси Geely работает на базе центра управления автомобилем GVMC 3.0 и электронной архитектуры EEA 4.0. Одной из ключевых технологий стала активная гидравлическая подвеска. Она может сканировать поверхность дороги на расстоянии до 30 м перед автомобилем и заранее настраивать подвеску в соответствии с условиями движения.

Внедорожное шасси также поддерживает несколько режимов движения. Благодаря этому минимальный диаметр разворота автомобиля составляет всего 3,36 метра. Электрическая система привода имеет степень защиты IPX8. Geely заявляет, что обеспечивает возможность аварийного всплывания и эвакуации автомобиля. Кроме того, система способна поддерживать стабильность автомобиля при проколе шины на скорости до 140 км/ч.

Защита аккумулятора и дополнительные системы

Пассажирский каркас Geely Zhanjian 700 изготовлен из высокопрочной формованной стали и дополнен скрытой конструкцией безопасности из нескольких труб, сформированных методом теплового расширения. Для аккумулятора предусмотрена усиленная система защиты Aegis с многослойной физической конструкцией.

Днище имеет защитное покрытие из полимочевины, которое должно принимать на себя начальную нагрузку и защищать аккумуляторные элементы. Для экстремальных условий на воде предусмотрен так называемый "плавающий режим". В нем автомобиль использует гидролокатор и задний двигатель для движения под водой. Среди прочего оборудование Geely называет спутниковую связь низкой околоземной орбиты, двухрежимную систему генерации кислорода в салоне и многоуровневое цифровое резервирование систем безопасности.