Geely представила в Китае специализированное роботакси, которое превзойдет Tesla

Внешность EVA Cab напоминает современное переосмысление классических минивэнов с акцентом на аэродинамику. Передняя часть автомобиля получила форму “акульего носа” с высоко расположенными фарами и интегрированными внешними панелями для сообщений, которые позволяют автомобилю “общаться” с пешеходами и другими участниками движения.

Прототип оснащен электрическими раздвижными дверями со скрытыми ручками, глянцевыми черными деталями и аэродинамическими колесами. Задняя часть кузова завершается большим спойлером и дополнительной цифровой панелью для вывода информации, отмечает Carscoops.

Роскошный салон и искусственный интеллект

Внутреннее пространство EVA Cab спроектирован по принципу “лицом к лицу”, что позволяет четырем пассажирам комфортно общаться во время поездки. Передние сиденья могут складываться, освобождая пространство для ног, а панорамная крыша добавляет ощущение простора. Несмотря на то, что это общественный транспорт, интерьер отделан материалами премиум-класса и имеет декоративные панели из массива дерева, выдвижной мультимедийный дисплей и встроенный ИИ-помощник для голосового управления всеми функциями комфорта.

Квантовая архитектура и 3000 TOPS

Техническая составляющая EVA Cab претендует на мировое лидерство в сфере беспилотного транспорта. Роботакси базируется на “электронной архитектуре квантового уровня” и использует систему LiDAR. Эта система способна обрабатывать 25,92 миллиона точек в секунду и “видеть” объекты на расстоянии до 600 метров.

Вычислительный “мозг” автомобиля состоит из трех флагманских чипов: NVIDIA SuperChip, NVIDIA Thor U и Qualcomm Snapdragon 8397. Их совокупная мощность превышает 3000 TOPS (триллионов операций в секунду), что позволяет системе мгновенно принимать решения в условиях сложного городского трафика.

К слову, именно такая технологичность отличает разработку Geely от ее прямого конкурента – Tesla Cybercab, поскольку американское роботакси использует систему камер для автономной ориентации в пространстве.

