GEELY завершает сотрудничество с УКРАВТО ГРУП: что будет с сервисом и клиентами

В 2022 году китайский бренд Geely вернулся на украинский рынок, выбрав своим официальным партнером УКРАВТО ГРУП. Дистрибьютором марки стало ООО "ГРАНД АВТОМОТИВ", входящее в состав группы. Теперь стороны сообщили о завершении сотрудничества, сообщили в украинской компании.

Напомним, что китайский GEELY также является владельцем популярных в Украине брендов Volvo Cars и ZEEKR.

Кстати GEELY может зайти в Европу через заводы Ford

Возвращение GEELY и амбициозные планы

Соглашение 2022 года предусматривало не только импорт и дистрибуцию автомобилей, но и перспективу локализации производства в Украине с возможным последующим экспортом.

Первый этап - импорт и развитие официальной дилерской сети - был реализован в 2022–2024 годах. Однако ситуация с безопасностью в стране не позволила перейти к производственной фазе. Запорожский автозавод постоянно обстреливают из-за близости к линии фронта. Впрочем, там еще делают автобусы, а вот легковые авто – уже нет.

Стратегическое решение

Завершение сотрудничества стороны называют взвешенным стратегическим шагом. Для УКРАВТО ГРУПП это часть адаптации бизнеса к новым рыночным условиям.

Группа имеет диверсифицированный портфель брендов и развитую дилерскую инфраструктуру по всей стране. Поэтому прекращение одного партнерского проекта не влияет на общую стабильность компании.

Другой аспект – автомобили GEELY не нашли много поклонников в Украине. В продаже были только две модели – Atlas Pro и Monjaro, и цены на них выставили не меньше, чем на конкурентные европейские модели. Поэтому особого спроса эти авто не получили. И сеть дилеров была очень незначительной – всего один автосалон в Киеве.

Фокус на Chery

Сейчас УКРАВТО ГРУП концентрируется на укреплении более чем 20-летнего партнерства с Chery Group. В ближайшее время в Украине планируют представить новые бренды этого международного холдинга.

Для рынка это означает перераспределение акцентов среди китайских производителей, которые активно наращивают присутствие в Европе и Украине.

Кстати какой модельный ряд Chery в Украине

Что будет с клиентами GEELY

ООО "ГРАНД АВТОМОТИВ" заявляет, что продолжит выполнять все гарантийные и сервисные обязательства перед владельцами автомобилей, приобретенных в официальной сети.

Интересно, что гарантийные обязательства на эти авто в Украине составляли 60 месяцев, то есть 5 лет, или 120 тысяч километров.

Что это значит для рынка

Рынок Украины постепенно восстанавливается, но крупные инвестиционные проекты, в частности локализация производства, пока остаются рискованными из-за военных факторов.

В то же время китайские бренды продолжают активно конкурировать между собой. И отказ от дилерства GEELY одного импортера может означать, что другой крупный автохолдинг может взять на себя представительство этого бренда. Авто китайский концерн самостоятельно зайдет на рынок.