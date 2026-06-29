Германия передала громаде в Николаевской области уникальный Mercedes-Benz Arocs с краном-манипулятором

Автопарк предприятия пополнили самосвал Mercedes-Benz Arocs 2132 с краном-манипулятором Hiab и экскаватор-погрузчик JCB 3CX.

О новом поступлении техники говорится в пресс-релизе на сайте и на странице в Facebook Березанской поселковой громады.

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Две машины в одной

Об экскаваторе-погрузчике JCB 3CX редакция Авто24 писала не раз, повторяться не будем. А вот о самосвале стоит сказать – не часто такая техника поступает в рамках траншей.

Сразу же остановимся на этом моменте: самой интересной новинкой транспортного транша действительно стал самосвал Mercedes-Benz Arocs 2132 с крановой установкой Hiab X-Duo 112, установленной за кабиной.

Благодаря такому сочетанию автомобиль может самостоятельно загружать, перевозить и разгружать строительные материалы, трубы, бетонные конструкции, металлическую арматуру, фасованную продукцию или оборудование без использования отдельного автокрана.

Передача техники в автопарк коммунального хозяйства "Березань". Фото: Березанская громада

Кран-манипулятор способен поднимать грузы массой до 10,5 тонны, а его телескопическая стрела работает на вылете от 5,7 до 14,6 метра. Это позволяет использовать машину при проведении аварийно-восстановительных работ на объектах тепло-, водо- и электроснабжения.

Необычная конструкция кузова

Самосвал получил платформу Meiller-Kipper с необычной конструкцией бортов. В отличие от классических самосвалов, где борта навешены сверху, здесь они откидываются вниз или могут полностью сниматься с нижних петель.

Такое решение позволяет быстро превратить автомобиль в бортовой грузовик для перевозки длинномерных грузов, строительных конструкций, поддонов или крупногабаритного оборудования, в частности трансформаторов или опор.

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Для ремонта объектов инфраструктуры

В громаде отмечают, что новая техника поможет быстрее ликвидировать аварии, ремонтировать дороги, перевозить сыпучие материалы, убирать крупногабаритный мусор и устранять последствия непогоды.

Передача спецтехники состоялась в рамках пакета "Зимней помощи" Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Проект реализовала организация GIZ Ukraine: Resilient Society.