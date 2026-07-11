Действительно ли украинцам в Германии можно получить водительское удостоверение без экзаменов

Основанием для этих сообщений стал документ Bundesrat-Drucksache 318/26, который действительно предусматривает включение Украины в Приложение 11 к немецкому Положению о водительских удостоверениях (Fahrerlaubnis-Verordnung, FeV).

Именно это приложение содержит перечень государств, водительские удостоверения которых могут обмениваться в Германии по упрощенной процедуре. Однако после мониторинга Авто24 официальных источников ФРГ и консультаций в правительственных кругах Германии мы вынуждены констатировать: документ пока еще не вступил в силу.

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Почему возникла путаница

В последние дни документ активно обсуждался накануне заседания Бундесрата, из-за чего в социальных сетях и даже некоторых СМИ начали появляться сообщения о якобы уже принятом решении.

На самом деле речь идет о Bundesrat-Drucksache 318/26 – правительственном проекте постановления Федерального министерства транспорта Германии. Документ действительно содержит норму о включении Украины в Anlage 11 FeV, однако сам факт появления проекта или его рассмотрения еще не означает автоматического вступления его в силу.

На момент подготовки материала официальная информация о завершении всей процедуры и вступлении постановления в силу не была обнародована.

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Что именно предлагает документ

Если постановление будет окончательно принято, Украину внесут в перечень государств, водительские удостоверения которых можно будет обменивать по упрощенной процедуре.

В пояснительной записке действительно указано, что Украину и Черногорию предлагается включить в перечень государств, указанных в Приложении 11 к Положению о водительских удостоверениях. При этом авторы документа отдельно объясняют причину такого решения:

"Система водительских удостоверений Украины, в частности в части категорий транспортных средств, сопоставима с европейской. …Чтобы обеспечить мобильность украинцев и после завершения режима временной защиты, украинские водительские удостоверения должны получить возможность обмениваться без сдачи экзаменов, – отмечают авторы проекта.

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Фактически именно эта норма и стала причиной волны публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях.

Какие категории могут подпадать под упрощенный обмен

В тексте поправок к Anlage 11 уже предусмотрена отдельная строка для Украины. Проект предусматривает, что для украинских водительских удостоверений категорий:

A1;

A;

B;

BE;

C1;

C1E;

C;

CE;

D1;

D1E;

D;

DE

будет указано:

theoretische Prüfung – nein ;

; praktische Prüfung – nein.

То есть при обмене удостоверения, как вы уже поняли, не нужно сдавать ни теоретический, ни практический экзамен.

В проекте документа Bundesrat-Drucksache 318/26 на странице 23 сказано, что украинские водительские удостоверения могут быть переоформлены без сдачи экзаменов. Коллаж: Авто24

Но есть одно исключение

В документе содержится важное примечание. Если украинский водитель получил категории C или D без предварительного получения категории B, то для выдачи немецкой категории B все же необходимо будет сдавать теоретический и практический экзамены.

Об этом конкретно отдельной строкой сказано на 17-й странице упомянутого документа: «Если украинские категории C или D были выданы без категории B, то для получения категории B необходимо сдать теоретический и практический экзамены».

Кстати, на второй странице в пятом абзаце есть уточнение о том, что украинский язык будет добавлен в качестве иностранного языка в Приложение 7 к Правилам о водительских удостоверениях для сдачи теоретического экзамена по вождению.

Других исключений относительно необходимости сдачи экзаменов документ не содержит.

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Почему Германия предлагает такие изменения

В пояснительной записке авторы постановления прямо указывают, что украинские водительские удостоверения уже признаются в Германии в рамках режима временной защиты.

Однако этот режим имеет ограниченный срок действия. Именно поэтому федеральное правительство предлагает создать постоянный механизм, который позволит украинцам после завершения временной защиты без лишних бюрократических процедур интегрироваться в немецкое общество и рынок труда.

В то же время в документе отмечается, что украинская система категорий водительских удостоверений в достаточной степени совместима с европейской, что и стало главным аргументом для включения Украины в Anlage 11.

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Что это означает для украинских водителей

Если документ будет окончательно принят и официально вступит в силу, украинские водители получат возможность обменивать свои права по той же процедуре, которая уже действует для граждан других стран, включенных в Приложение 11 FeV.

То есть для большинства категорий не придется повторно проходить обучение или сдавать теоретический и практический экзамены. Пока говорить о том, что такая процедура уже заработала, преждевременно. Стоит дождаться официального завершения законодательной процедуры и вступления постановления в силу.

Авто24 будет и в дальнейшем следить за развитием ситуации и сообщит об этом сразу после появления официального окончательного решения немецких властей.