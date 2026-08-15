Германия разрешила движение фур в воскресенье: дороги подхватывают грузы, которые не могут везти реки

Следовательно, грузовикам разрешили ездить в воскресенье. По состоянию на эти выходные временные исключения ввели или готовят ввести в 12 федеральных землях.

Об этом сообщают ряд ведущих германских ресурсов, среди которых Frankfurter Rundschau, tagesschau.de, rbb24. de и ряд других.

Где уже завтра, 16 августа, фуры поедут беспрепятственно

До 31 августа сняты ограничения на воскресное движение грузовиков в Берлине, Бранденбурге, Гамбурге, Бремене, Нижней Саксонии, Гессене, Северном Рейне-Вестфалии, Мекленбурге-Передней Померании, Тюрингии, Баварии, Баден-Вюртемберге.

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В Рейнланд-Пфальце и Саарланде пошли еще дальше и послабления продлили до 30 сентября.

При этом правила отличаются: Берлин, Бранденбург и Гессен позволяют воскресные перевозки преимущественно для грузов, которые из-за низкой воды не могут доставляться нормально по рекам.

В Гессене и Баварии исключения относятся к грузовикам более 7,5 т, а в Баварии– только критически необходимые поставки.

Дороги не заменят реки

Проблема для логистики гораздо масштабнее, чем просто дополнительные грузовики на трассах. Низкая вода уже ограничивает емкость судов и создает задержки на шлюзах, поэтому часть грузопотока приходится срочно переводить на автодороги и железные дороги.

" Из-за нарушения водных путей можно компенсировать перевод грузовых перевозок на автомобильный и железнодорожный транспорт только частично. Это смягчит последствия низкого уровня воды, но не может полностью заменить недостающие транспортные мощности,– отметили в Федерации германской промышленности BDI

Deutsche Bahn готова усилить железнодорожные перевозки: ее грузовое подразделение DB Cargo оперативно мобилизовали около 400 дополнительных вагонов. Однако даже это не полностью компенсирует потери мощности внутреннего судоходства.

В выигрыше автоперевозчики

Немецкое транспортное ведомство ожидает, что проблема с низким уровнем воды сохранится в течение августа. В наибольшем выигрыше от переадресации грузов с водных путей на сушу оказались автоперевозчики, которые гибче и оперативнее железной дороги.

Для крупных и малых транспортных компаний нынешний август стал своеобразным карт-бланшем, объемы заказов уже выливаются из-за венца, что весь логистический сектор только радует: такого масштабного спроса на грузовые перевозки автомобилисты уже давно не ощущали.