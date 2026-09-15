Гибридные Volvo XC60 и XC90 получили гигантский запас хода: более 120 километров без капли бензина

Как сообщает издание Car and Driver, шведская марка серьезно модернизировала свои самые популярные кроссоверы. Главная фишка обновленных Volvo XC60 и XC90 с приставкой T8 – это новая батарея емкостью 41,2 кВт-ч (полезная емкость 37,9 кВт-ч). Это более чем в два раза превышает показатели предшественников.

Для украинского водителя такие цифры означают существенную экономию. Заявленный запас хода на электричестве вырос до 125 км для модели XC60 и до 117 км для большего XC90. То есть, имея возможность заряжаться дома от обычной розетки по ночному тарифу, вы можете каждый день ездить на работу, развозить детей и ездить за покупками, вообще не включая бензиновый двигатель. А когда планируется долгая поездка между городами– в игру вступает классический ДВС, снимая всякий страх остаться с пустой батареей посреди трассы.

Под капотом обеих машин работает 2,0-литровый бензиновый турбомотор, который в паре с электродвигателем на задней оси выдает приличные 455 лошадиных сил. Динамика подходящая: тяжелый семейный XC90 разменивает первую сотню всего за 4,9 секунды.

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Что касается зарядки, то от домашней станции полностью заполнить аккумулятор можно примерно через четыре часа. Скоростная зарядка постоянным током здесь не предусмотрена, но для плагин-гибрида это не критично.

Что изменилось извне и в салоне

Если XC90 сохранил свой привычный облик после недавнего рестайлинга, то младший XC60 получил заметную "подтяжку лица". Кроссовера сменили капот, крылья, бампер и решетку радиатора.

Фирменные фары "Молот Тора" теперь оснащены матричной технологией, умеющей вырезать встречный транспорт из потока света, чтобы не ослеплять других водителей. В салоне появился новый 11,2-дюймовый сенсорный экран с системой Google и голосовым помощником Gemini AI.

Контекст

Такой шаг Volvo вполне логичен на фоне глобального охлаждения интереса к чистым электромобилям. Как мы писали раньше, компания даже вынуждена была убрать некоторые электрические модели с рынка США и продлить жизнь бензиновым авто. Поэтому ставка на "дальнобойные" плагин-гибриды – это идеальный компромисс для тех, кто хочет экономить на топливе, но еще не готов полностью отказаться от традиционного двигателя.