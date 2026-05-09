Гибридный Audi A6 стал еще мощнее благодаря тюнингу от ABT Sportsline

Компания представила пакет доработок для гибридного Audi A6 Avant eHybrid Quattro, который максимально приближает автомобиль к характеристикам старшей S-серии с помощью улучшения производительности и стиля, отмечает Auto24.

Технические характеристики и прирост мощности

В основе проекта лежит модификация A6 eHybrid Quattro S Tronic, чья силовая установка типа PHEV сочетает 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель, один электромотор и батарею емкостью 14,1 кВт-ч. В заводском исполнении система обеспечивает запас хода на электричестве до 111 км по циклу WLTP.

Благодаря установке фирменного модуля ABT Power показатели автомобиля существенно выросли: с 362 до 422 лошадиных сил и с 500 до 550 Нм крутящего момента. Хотя эти цифры немного уступают показателям старого 2,9-литрового V6, выдававшего 444 л.с., ателье отмечает, что сейчас это самая мощная версия текущего поколения в мире. Для улучшения управляемости пакет также включает набор заниженных пружин.

Визуальные изменения и экстерьер

Специалисты разработали для седана сдержанный, но агрессивный обвес в глянцевом черном цвете. Он включает новый передний сплиттер и заднее антикрыло с характерными ребрами. Образ дополняют 21-дюймовые легкосплавные диски ABT Sport HR21 со спортивными шинами.

Особым элементом задней части стали четыре матово-черные выхлопные трубы из нержавеющей стали, которые визуально приближают гибрид к линейке Audi Sport. В интерьере появились новые коврики с логотипами тюнера и обновленное освещение салона.

Стоимость пакета доработок

Полный комплект модификаций от ABT Sportsline обойдется владельцу в 15 500 евро (примерно 18 200 долларов США). Клиенты также могут выбирать отдельные компоненты: модуль повышения мощности стоит 2 990 евро, а комплект колес и шин оценивается в 7 600 евро.

Напомним, что стоимость самого базового Audi A6 eHybrid Avant в Германии стартует от 77 550 евро. Аналогичные решения от тюнера доступны также для кузова седан и менее мощных гибридных вариаций.

Чем известно ателье ABT Sportsline?

ABT Sportsline – это ведущее немецкое тюнинг-ателье из Кемптена, которое специализируется на глубокой модернизации автомобилей концерна Volkswagen Group, в частности брендов Audi, Volkswagen, CUPRA и Skoda.

Компания имеет более чем столетнюю историю и тесно связана с автоспортом, будучи успешным участником серий DTM и Formula E. Ранее мы уже рассказывали что ABT возродила культовый Audi Quattro и представила специальные версии Leon и Formentor, созданные в сотрудничестве с CUPRA.