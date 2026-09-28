Гибридный монстр без водителя: армия США пересаживается на роботизированные грузовики от Rheinmetall и Harbinger

Эти роботизированные машины с грузоподъемностью более 8 тонн возьмут на себя опасные логистические миссии на передовой, чтобы сохранить жизнь военных во время атак вражеских дронов: война в Украине доказала уязвимость людей от воздушных и наземных дронов, в т.ч. дронов-камикадзе.

Как сообщает портал АрмияInform Со ссылкой на производителя, основой для военной машины стало коммерческое шасси Harbinger Praesidia средней грузоподъемности. Платформа получила гибридную силовую установку, сочетающую вместительную батарею с двигателем внутреннего сгорания, работающего как генератор.

По гибридной схеме привода

Общая масса такого транспорта составляет почти 12 тонн, а максимальная скорость составляет вполне приличные 105 км/ч. Благодаря гибридной системе машина способна преодолеть свыше 800 километров на одном баке, причем почти 170 из них – исключительно на электротяге в полной тишине, когда это будет нужно.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Интересно, что грузовик может работать как гигантский мобильный павербанк. Платформа способна выдавать до 350 кВт электроэнергии, чего с головой достаточно для питания передовых командных пунктов, радаров или систем радиоэлектронной борьбы без использования отдельных генераторов.

Беспилотная платформа Harbinger Praesidia для транспортировки грузов военнослужащим США. Фото: Harbinger

Голосовое управление и искусственный интеллект

За автономность отвечает программное обеспечение от фирмы Forterra, которое позволяет грузовику самостоятельно двигаться даже в условиях жесткого подавления связи. А компания Primordial Labs внедрила систему Anura – интерфейс, подразумевающий обычные голосовые команды.

" Вертикально интегрированная транспортная платформа Harbinger объединяет производство питания, накопление энергии, мобильность и гибкую конфигурацию таким образом, что она легко расширяется в соответствии с потребностями правительства, – Сара Джонс, директор компании IQT, которая инвестировала в проект.

Аналитики отмечают, что программа создания таких машин стала прямым ответом на опыт современной войны в Украине. Поскольку логистические колонны с топливом и боеприпасами являются приоритетной целью для FPV-дронов, американцы решили максимально убрать людей с опасных маршрутов снабжения.

Базовый беспилотный гибридно-электрический автомобиль Harbinger. Фото: предоставлен Harbinger

Украинский опыт роботизации

Напомним, что украинские военные также активно обновляют свой автопарк, хотя и делают ставку на классические бронированные решения. Приятные исключения есть.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в подраздеолениях Сил обороны Украины есть свои военные машины логистики – беспилотноый транспортер Protector компании "Украинская бронетехника".

Пока в США еще только планируют такие машины вупускать, наши инженеры уже отгружают роботизированную технику на фронт.