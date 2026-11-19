Как сообщает издание Motor1, официальная презентация модели состоялась на открытии нового завода Sorocaba 2 в бразильском штате Сан-Паулу. Именно это предприятие возьмет на себя полный цикл производства новинки, откуда машины будут экспортироваться в страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Хотя пикап и разделяет платформу со знакомым нам SUV, инженеры значительно поработали над технической частью. В отличие от обычного кроссовера с его простой торсионной балкой, грузовик получил независимую заднюю подвеску от седана, что обещает водителям гораздо более мягкую и комфортную езду.

Под капотом презентованной топовой версии XRX скрывается проверенная временем гибридная система. Она сочетает 1,8-литровый атмосферный двигатель, который может работать на биотопливе, с электромотором и компактной батареей на 1,3 киловатт-часа. Общая мощность этой установки составляет 122 лошадиные силы. Весь крутящий момент передается исключительно на передние колеса через фирменный бесступенчатый вариатор e-CVT, что делает авто идеальным для спокойных городских поездок и легкого бездорожья.

Дизайн и рыночные перспективы

Внешне родство с донором очевидно, но у пикапа есть свои уникальные фишки. Больше всего бросается в глаза массивная горизонтальная полоса на решетке радиатора, которая делает переднюю часть более агрессивной и визуально напоминает китайскую версию кроссовера под названием Frontlander.

Выход этой модели ставит точку в многомесячных слухах и шпионских ливнях. Теперь японский бренд поступает в жесткую борьбу в сегменте компактных грузовиков, где ему придется конкурировать с Fiat Toro, Renault Niagara и будущими новинками от BYD и Volkswagen.

Производство на новом экологическом заводе, частично работающем на биометане, стартует с мощности в 100 тысяч автомобилей в год. Этот проект является частью глобального инвестиционного плана компании на 11,5 млрд долларов, который позволит создать тысячи новых рабочих мест к 2030 году.

Что еще готовит бренд