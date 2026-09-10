Гибриды в Украине подорожали: какие модели стали самыми популярными

По данным Укравтопром, доля новых машин в общем количестве гибридов составила 42%. Для сравнения, в августе 2025 года этот показатель был значительно выше – 56%.

Самые новые гибриды

Лидером украинского рынка новых гибридных автомобилей остается Toyota RAV4. В августе украинцы приобрели 430 таких кроссоверов.

В первую тройку также вошли:

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Toyota RAV4 - 430 авто; Toyota Yaris Cross - 153; Toyota Camry - 133.

Таким образом, все три самых популярных новых гибридов августа представляют японский бренд Toyota.

Какие подержанные гибриды покупали чаще всего

Среди импортированных в Украину гибридных автомобилей с пробегом первое место занял Ford Fusion – 138 автомобилей.

Далее в рейтинге:

Ford Fusion – 138 авто.; Ford Escape - 129; Kia Niro - 121.

Итак, в отличие от сегмента новых машин, где доминирует Toyota, среди б/у гибридов лидируют модели Ford.

В целом спрос на гибридные автомобили продолжает расти: в августе их количество увеличилось на 38% в годовом исчислении. В то же время структура рынка сместилась в сторону подержанных машин – только 42% всех зарегистрированных за месяц гибридов были новыми.