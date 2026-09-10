Гибриды в Украине подорожали: какие модели стали самыми популярными

Toyota RAV4
По данным Укравтопром, доля новых машин в общем количестве гибридов составила 42%. Для сравнения, в августе 2025 года этот показатель был значительно выше – 56%.
Самые новые гибриды
Лидером украинского рынка новых гибридных автомобилей остается Toyota RAV4. В августе украинцы приобрели 430 таких кроссоверов.
В первую тройку также вошли:
- Toyota RAV4 - 430 авто;
- Toyota Yaris Cross - 153;
- Toyota Camry - 133.
Таким образом, все три самых популярных новых гибридов августа представляют японский бренд Toyota.
Какие подержанные гибриды покупали чаще всего
Среди импортированных в Украину гибридных автомобилей с пробегом первое место занял Ford Fusion – 138 автомобилей.
Далее в рейтинге:
- Ford Fusion – 138 авто.;
- Ford Escape - 129;
- Kia Niro - 121.
Итак, в отличие от сегмента новых машин, где доминирует Toyota, среди б/у гибридов лидируют модели Ford.
В целом спрос на гибридные автомобили продолжает расти: в августе их количество увеличилось на 38% в годовом исчислении. В то же время структура рынка сместилась в сторону подержанных машин – только 42% всех зарегистрированных за месяц гибридов были новыми.