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Гибриды в Украине подорожали: какие модели стали самыми популярными

В августе украинский автопарк пополнили почти 3,9 тысячи гибридных легковушек - автомобилей с силовыми установками HEV и PHEV. Это на 38% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.
Гибриды в Украине подорожали: какие модели стали самыми популярными

Toyota RAV4

Евгений Гудущан
logo10 сентября, 10:40
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По данным Укравтопром, доля новых машин в общем количестве гибридов составила 42%. Для сравнения, в августе 2025 года этот показатель был значительно выше – 56%.

Самые новые гибриды

Лидером украинского рынка новых гибридных автомобилей остается Toyota RAV4. В августе украинцы приобрели 430 таких кроссоверов.

В первую тройку также вошли:

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 
  1. Toyota RAV4 - 430 авто;
  2. Toyota Yaris Cross - 153;
  3. Toyota Camry - 133.

Таким образом, все три самых популярных новых гибридов августа представляют японский бренд Toyota.

Какие подержанные гибриды покупали чаще всего

Среди импортированных в Украину гибридных автомобилей с пробегом первое место занял Ford Fusion – 138 автомобилей.

Далее в рейтинге:

  1. Ford Fusion – 138 авто.;
  2. Ford Escape - 129;
  3. Kia Niro - 121.

Итак, в отличие от сегмента новых машин, где доминирует Toyota, среди б/у гибридов лидируют модели Ford.

В целом спрос на гибридные автомобили продолжает расти: в августе их количество увеличилось на 38% в годовом исчислении. В то же время структура рынка сместилась в сторону подержанных машин – только 42% всех зарегистрированных за месяц гибридов были новыми.

#Aвтобизнес #Новости
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