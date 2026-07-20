Гиперкар Denza Z Special Edition будет развивать мощность в 2 тысячи "лошадок": автомобиль заметили на Нюрбургринге

Недавно на Фестивале скорости в Гудвуде производитель официально представил базовую линейку суперкара Z, подтвердив выпуск модификаций Coupe, Spider и Racing.

Однако, как пишет Carscoops, именно версия Special Edition станет вершиной инженерных достижений бренда, ориентированной исключительно на трековые рекорды. Перед финальным заездом на время автомобиль пройдет дополнительную оценку разработки, а все технические подробности компания обещает обнародовать своевременно.

Аэродинамика гоночного класса и кузов из углеродного волокна

Замеченный прототип основан на гражданской версии Z Racing, но имеет значительно более агрессивный дизайн. Модификация Racing уже в стандартной комплектации предлагает развитый передний сплиттер из углеродного волокна, разнообразные вентиляционные отверстия и заднее крыло, что в сумме обеспечивает прижимную силу 1060 килограммов на скорости 350 км/ч. Кроме того, в версии Racing предусмотрена возможность замены заднего ряда сидений на полноценный каркас безопасности.

Вариант Z Special Edition доводит эти идеи до предела. Автомобиль получил дополнительные аэродинамические элементы на переднем бампере, еще более крупный сплиттер, модифицированные панели кузова и огромный задний диффузор, занимающий примерно треть задней части. Суперкар оснастили новыми колесными дисками и специальными шинами.

По заявлению Denza, новинка имеет двухслойный композитный кузов гоночного класса, где все наружные панели полностью изготовлены из углеродного волокна. Модель также получила инновационную систему снижения аэродинамического сопротивления. Она синхронизирует работу переднего активного диффузора и заднего антикрыла, что позволяет снизить лобовое сопротивление до 40% и одновременно создать более 2000 килограммов прижимной силы на скорости 300 км/ч.

Трехмоторная силовая установка и рекордная динамика