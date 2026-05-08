Главная дорога в Польшу получает новые мосты: М-09 готовят к открытию

ФОТО: Автомагистраль-Юг|
Практически завершена реконструкция пяти мостов из шести запланированных
По сообщению подрядчика "Автомагистраль-Юг", из 34 километров участка новое асфальтобетонное покрытие уже устроено на 20 километрах. Параллельно дорожники практически завершили реконструкцию пяти мостов из шести запланированных.
Сейчас на них укладывают первый слой асфальта, а после открытия движения начнут демонтировать временные объезды.
Читайте также Капремонт дороги к границе ведется в две смены: что подталкивает
Еще на трех мостах заменили двухочковые бетонные трубы, четвертая конструкция мостовой переправы – в работе.
Почему эта трасса важна
М-09 – один из главных маршрутов из Киева в Варшаву и часть трансъевропейской сети TEN-T. После начала полномасштабной войны нагрузка на дорогу существенно возросла, а покрытие начало быстро разрушаться.
Именно поэтому проект, согласованный еще до войны при поддержке European Bank for Reconstruction and Development, стал критически важным.
Работы ведутся в хорошем темпе, поскольку вызовы логистики военного времени требуют высокой пропускной способности грузового и пассажирского транспорта. Фото: Автомагистраль-Юг
Как изменится дорога
Проект капремонта предусматривает не просто новый асфальт, а фактическую модернизацию маршрута:
- расширение дороги за пределами населенных пунктов;
- дополнительные полосы возле перекрестков и остановок;
- новое дорожное основание и три слоя асфальтобетона;
- кольцевую развязку;
- современную систему водоотвода;
- тротуары, велодорожки и шумозащитные экраны.
Читайте также Во Львов из Равы-Русской проложат новую дорогу: сколько времени понадобится
На пороге перемен
Отдельно продолжаются работы по обустройству дождевой канализации и установке бордюров в Раве-Русской.
После завершения реконструкции М-09 должна стать одной из самых современных пограничных трасс на западе Украины.