Главная дорога в Польшу получает новые мосты: М-09 готовят к открытию

По сообщению подрядчика "Автомагистраль-Юг", из 34 километров участка новое асфальтобетонное покрытие уже устроено на 20 километрах. Параллельно дорожники практически завершили реконструкцию пяти мостов из шести запланированных.

Сейчас на них укладывают первый слой асфальта, а после открытия движения начнут демонтировать временные объезды.

Читайте также Капремонт дороги к границе ведется в две смены: что подталкивает



Еще на трех мостах заменили двухочковые бетонные трубы, четвертая конструкция мостовой переправы – в работе.

Почему эта трасса важна

М-09 – один из главных маршрутов из Киева в Варшаву и часть трансъевропейской сети TEN-T. После начала полномасштабной войны нагрузка на дорогу существенно возросла, а покрытие начало быстро разрушаться.

Именно поэтому проект, согласованный еще до войны при поддержке European Bank for Reconstruction and Development, стал критически важным.

Работы ведутся в хорошем темпе, поскольку вызовы логистики военного времени требуют высокой пропускной способности грузового и пассажирского транспорта. Фото: Автомагистраль-Юг

Как изменится дорога

Проект капремонта предусматривает не просто новый асфальт, а фактическую модернизацию маршрута:

расширение дороги за пределами населенных пунктов;

дополнительные полосы возле перекрестков и остановок;

новое дорожное основание и три слоя асфальтобетона;

кольцевую развязку;

современную систему водоотвода;

тротуары, велодорожки и шумозащитные экраны.

Читайте также Во Львов из Равы-Русской проложат новую дорогу: сколько времени понадобится

На пороге перемен

Отдельно продолжаются работы по обустройству дождевой канализации и установке бордюров в Раве-Русской.

После завершения реконструкции М-09 должна стать одной из самых современных пограничных трасс на западе Украины.