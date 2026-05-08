Главная дорога в Польшу получает новые мосты: М-09 готовят к открытию

На трассе от Львова до пункта пропуска "Рава - Русская - Гребенное" готовятся открыть движение по новым мостам. Капитальный ремонт ключевого маршрута в Польшу продолжается уже год.
Практически завершена реконструкция пяти мостов из шести запланированных

8 мая, 08:20
По сообщению подрядчика "Автомагистраль-Юг", из 34 километров участка новое асфальтобетонное покрытие уже устроено на 20 километрах. Параллельно дорожники практически завершили реконструкцию пяти мостов из шести запланированных.

Сейчас на них укладывают первый слой асфальта, а после открытия движения начнут демонтировать временные объезды.

Еще на трех мостах заменили двухочковые бетонные трубы, четвертая конструкция мостовой переправы – в работе.

Почему эта трасса важна

М-09 – один из главных маршрутов из Киева в Варшаву и часть трансъевропейской сети TEN-T. После начала полномасштабной войны нагрузка на дорогу существенно возросла, а покрытие начало быстро разрушаться.

Именно поэтому проект, согласованный еще до войны при поддержке European Bank for Reconstruction and Development, стал критически важным.

Работы ведутся в хорошем темпе, поскольку вызовы логистики военного времени требуют высокой пропускной способности грузового и пассажирского транспорта. Фото: Автомагистраль-Юг

Как изменится дорога

Проект капремонта предусматривает не просто новый асфальт, а фактическую модернизацию маршрута:

  • расширение дороги за пределами населенных пунктов;
  • дополнительные полосы возле перекрестков и остановок;
  • новое дорожное основание и три слоя асфальтобетона;
  • кольцевую развязку;
  • современную систему водоотвода;
  • тротуары, велодорожки и шумозащитные экраны.

На пороге перемен

Отдельно продолжаются работы по обустройству дождевой канализации и установке бордюров в Раве-Русской.

После завершения реконструкции М-09 должна стать одной из самых современных пограничных трасс на западе Украины.

