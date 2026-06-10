Глаза сапера на передовой: как новый украинский робот NEO-1 будет дистанционно искать взрывчатку

Речь идет об украинской разработке. Роботизированную колесную машину для дистанционного поиска взрывоопасных предметов создали под операционные задачи в зоне риска, куда военных саперов посылать не стоит.

Комплекс разрабатывали с учетом опыта боевых подразделений. Как говорится в релизе Минобороны Украины, его главная задача минимизировать человеческие потери.

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Не только ищет мины

NEO-1 оснащен многоканальным металлоискателем. Тот аппарат способен выявлять различные типы взрывоопасных предметов – от мин и гранат до снарядов и других металлических объектов.

В ходе сканирования аппаратура запросто среагирует не только на черные металлы, но и на золото, серебро, мины ОЗМ-72, противотанковые мины серии ТМ в металлическом корпусе, противопехотные металлические мины МОН и другие.

Система имеет автоматическую настройку под тип почвы, режим отсева мелкого металлического мусора и позволяет оператору дистанционно контролировать процесс поиска.

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В операционном режиме робот-сапер проходит полосу рабочей шириной в 1,3 метра. Глубина сканирования и обнаружения взрывоопасных предметов сделана с запасом – 60 сантиметров, хотя такие параметры закладки мин во фронтовых условиях практически не используются.

Кроме разминирования, робот может выполнять логистические задачи. Он способен перевозить до 70 кг груза или буксировать прицеп с нагрузкой до 120 кг.

Компактный, но выносливый



Габариты платформы – 85×81 см, высота – 41 см, вес около 60 кг. Благодаря этому двое военных могут загрузить комплекс в пикап, чтобы перевезти его к месту работы.

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Максимальная скорость NEO-1 составляет 7 км/ч, а одного заряда аккумуляторов хватает примерно на 8 часов автономной работы.

Управлять роботом можно на расстоянии до 500 метров, а с дополнительным оборудованием этот показатель может вырасти до 3 км.

Камеры вместо риска для человека

На платформе установлена система видеонаблюдения с оптическим и цифровым увеличением, стабилизатором и камерой ночного видения. Изображение передается оператору в режиме реального времени.

В Минобороны отмечают, что развитие роботизированных платформ является одним из приоритетов оборонной стратегии. В первом полугодии 2026 года планируется законтрактовать более 25 тысяч наземных роботизированных комплексов.