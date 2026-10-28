Индийская Tata Motors поглощает итальянскую Iveco за 3,8 милллиарда евро

Как сообщают Reuters, Just Auto и другие ресурсы со ссылкой на источники Iveco и Tata Motors, предложение о выкупе было подано через дочернюю компанию TML CV Holdings, а уровень принятия заявок от акционеров значительно превысил пересмотренный минимальный порог в 80%. Ожидается, что в результате этой сделки общая доля индийского концерна в итальянской компании достигнет 89,42%.

Кстати, у итальянского автопроизводителя это не первая подобная финансовая операция. Как редакция Авто24 писала ранее, в июле прошлого года группа Iveco заключила окончательное соглашение по продаже за 1,7 миллиарда евро своего оборонного бизнеса под брендами IDV и ASTRA ведущей европейской компании в области обороны и безопасности Leonardo SpA. Тогда же прозвучали первые сообщения о продаже бизнеса по производству грузовиков.

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" В июле 2025 года Tata Motors согласилась на приобретение Iveco в рамках сделки стоимостью 3,8 млрд евро. Согласно предварительным результатам, Tata теперь владеет 89,42% акций Iveco. Окончательные результаты будут объявлены перед открытием рынка 29 октября, – сообщает Reuters

Согласно официальному отчету Iveco для фондового рынка, в последний день приема заявок, 26 октября, инвесторы подали более 97 миллионов запросов. Общее количество одобренных инструментов составило 238 миллионов, что составляет 87,81% от всего акционерного капитала.

Цена выкупа зафиксирована на уровне 14,40 евро за одну обыкновенную акцию. Эта сумма включает начальную ставку в 14,10 евро и дополнительные 30 центов в виде дивидендов.

Долгий путь к слиянию

Tata Motors с момента согласия на приобретение Iveco летом 2025 года, о чем редакция Авто24 писала в июле прошлого года, на протяжении последних 15 месяцев транзакций постоянно сталкивалась с задержками из-за жестких проверок регуляторных органов, что заставило подвинуть начальные сроки закрытия соглашения с июня на конец осени.

Только в ноябре прошлого года правительство Италии предоставило условное разрешение на продажу своего стратегического производителя грузовиков. Акционеры также пошли навстречу, одобрив понижение малого порога принятия заявок с 95% до 80%.

Что это значит для рынка

Аналитики компании GlobalData отмечают, что это объединение кардинально изменит расстановку сил на мировом рынке грузовых автомобилей. Расширенная корпорация станет в один ряд с такими гигантами, как Traton и Volvo Group.

Слияние выглядит максимально логичным с географической точки зрения. Доминирование Tata в Индии и Юго-Восточной Азии совершенно дополняет прочные позиции Iveco в Европе и Латинской Америке, причем бренды практически не пересекаются в модельных линейках.

Отдельно следует отметить, что индийский автогигант активно развивает экологическое направление. Недавно Tata Motors заключила партнерство с Amazon для поставки 3000 электрических грузовиков Tata Ultra E.7 в транспортную сеть ритейлера на территории Индии.