Как сообщает издание Motor1, исторический спорткар по шасси номер 002 сохранил свою оригинальную гоночную ливрею 1993 года и получил стандартные британские номерные знаки спереди и сзади. Процесс регистрации трековой машины успешно завершила компания Furlonger Specialist Cars.

В общей сложности для сезона 1993 года Jaguar построил лишь четыре гоночных версии XJ220C, три из которых отправились на суточный марафон во Францию. Этот конкретный автомобиль выступал под номером 50, а пилотировали его Джон Нильсен, Дэвид Бребем и Дэвид Култхард.

Экипаж финишировал пятнадцатым в общем зачете, но в классе GT пересек линию первым. Однако через месяц организаторы дисквалифицировали машину из-за бюрократической ошибки с документами на апелляцию, отдав победу экипажу на Porsche 911.

"У меня до сих пор сохранился тот трофей– он стоит в Шотландии вместе с другими наградами", – рассказал об этом противоречивом эпизоде Дэвид Култхард.

Как гоночный болид стал законным?

Обычная дорожная версия XJ220 выдавала 542 лошадиные силы, тогда как гоночная спецификация оснащена 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом, раскатанным до 850 сил. Именно эта бездна в мощности и настройках требовала серьезной инженерной работы для допуска на улице.

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Специалисты Furlonger Specialist Cars провели полную механическую экспертизу, прежде чем подать документы на британскую регистрацию. Они отмечают, что переоборудование стало возможным только благодаря общей силовой структуре между трековой и гражданской версиями.

Будь это чистый прототип без серийного аналога, пройти суровую британскую инспекцию было бы почти нереально. Сейчас этот единственный в своем роде дорожный XJ220C-LM оценили в 4499990 фунтов стерлингов, что эквивалентно более 5,9 миллиона долларов.