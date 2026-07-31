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Горючее по собственному "рецепту": разоблачено масштабное подпольное производство на 50 миллионов гривен

Группа лиц, организовавшая незаконное производство и сбыт фальсифицированного горючего на территории Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областей, расформирована детективами БЭБ.
Разоблачено масштабное производство фальсифицированного горючего

ФОТО: БЕБ|

У фигурантов было где производить, хранить и чем доставлять горючее на АЗС

Валентин Ожго
logo31 июля, 07:07
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По данным следствия, в течение 2026 года участники схемы изготовляли горючее по собственному "рецепту" – смешивали компоненты неизвестного происхождения с помощью специального оборудования.

Полученная смесь не отвечала государственным стандартам качества, однако реализовывалось через подконтрольные автозаправочные станции как брендовое топливо.

Обыски и изъятие

В рамках уголовного производства детективы БЭБ провели санкционированные обыски по местам производства, хранения и реализации незаконно изготовленного топлива.

В ходе следственных действий изъято:

  • 233 тыс. литров жидкости с резким запахом, похожим на бензин;
  • 25 тонн стабильного газового конденсата;
  • 24 тонны многофункционального разбавителя;
  • мобильные телефоны;
  • бухгалтерскую документацию;
  • черновые записи и другие вещественные доказательства.

Общая стоимость изъятого имущества составляет около 50 млн грн.

У них было не только нелегальное производство горючего, но и мощный собственный автопарк для доставки "продукции" на АЗС. Фото: БЕБ

Точка еще не поставлена

Детективы устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Досудебное расследование продолжается.

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