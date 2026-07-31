Горючее по собственному "рецепту": разоблачено масштабное подпольное производство на 50 миллионов гривен

ФОТО: БЕБ|
У фигурантов было где производить, хранить и чем доставлять горючее на АЗС
По данным следствия, в течение 2026 года участники схемы изготовляли горючее по собственному "рецепту" – смешивали компоненты неизвестного происхождения с помощью специального оборудования.
Полученная смесь не отвечала государственным стандартам качества, однако реализовывалось через подконтрольные автозаправочные станции как брендовое топливо.
Обыски и изъятие
В рамках уголовного производства детективы БЭБ провели санкционированные обыски по местам производства, хранения и реализации незаконно изготовленного топлива.
В ходе следственных действий изъято:
- 233 тыс. литров жидкости с резким запахом, похожим на бензин;
- 25 тонн стабильного газового конденсата;
- 24 тонны многофункционального разбавителя;
- мобильные телефоны;
- бухгалтерскую документацию;
- черновые записи и другие вещественные доказательства.
Общая стоимость изъятого имущества составляет около 50 млн грн.
У них было не только нелегальное производство горючего, но и мощный собственный автопарк для доставки "продукции" на АЗС. Фото: БЕБ
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Детективы устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
Досудебное расследование продолжается.