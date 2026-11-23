Как сообщает главное управление ГНС в Ивано-Франковской области, специфика работы топливного бизнеса не позволяет переходить на бумажные расчетные книги. В отличие от обычных продуктовых магазинов, заправочные комплексы жестко привязаны к специализированным кассовым аппаратам.

При выходе из строя специализированного РРО для АЗС проведение расчетных операций может осуществляться только с использованием должным образом зарегистрированного резервного РРО, считают представители налоговой службы.

Для обычного водителя это означает простую вещь: если в кассе нет питания, система не позволит залить бензин или дизель в бак. Отпуск топлива автоматически блокируется, если теряется связь с колонкой или терминал не может распечатать фискальный чек за предварительную заправку.

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При этом в случае отключения электроэнергии проведение расчетных операций не осуществляется,– представители налоговой службы. То есть никаких расчетов наличными мимо кассы или записей в тетрадь на легальных станциях быть не может, ведь это нарушение“ технических требований” .

Как готовятся к отключениям

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, государственные учреждения медленно адаптируются к возможным перебоям со светом. В частности, некоторые территориальные подразделения сервисных центров МВД получили систему автономного питания, что гарантирует бесперебойное обслуживание водителей в условиях блекаутов.

В то же время фискалы усиливают контроль за“ теневым” рынком, который часто активизируется в период энергетических кризисов. Недавно в Одесской области силовики накрыли подпольные заправки, где подпитчики продавали горючее за наличные и без кассовых аппаратов.