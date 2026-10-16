Готовьте цепи: у нас еще тепло, а Норвегия уже ввела жесткие зимние правила и штрафы для дальнобойщиков

Как сообщила Норвежская дорожная администрация , новые требования уже стартовали в регионах Нурланн, Тромсе и Финн. Для остальной территории скандинавской страны аналогичные правила вступят в силу с 1 ноября.

Украинским перевозчикам это необходимо учесть, поскольку логистические и транспортные компании Украины регулярно осуществляют автомобильные грузовые перевозки в Норвегию. Такой активности способствуют "Транспортный безвиз", действие которого продлено до марта 2027 года, и благоприятные экологические требования (разрешают Евро-5 или выше). Сначала фуры направляются в балтийские порты через Польшу или Германию, а оттуда их доставляют паромными переправами в Осло или другие норвежские порты.



Какие требования действуют

С 16 ноября по 31 марта местные власти требуют обязательного использования зимней резины со специальной маркировкой. Ведущие и передние управляемые оси грузовиков должны быть оснащены функциональными шинами стандарта 3PMSF, обозначающими верх с трех вершин и снега.

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Для других осей, а также прицепов массой более 3,5 тонн, норвежские полицейские допускают использование резины с маркировкой M+S или того же 3PMSF.

Шина, одобренная как "три вершины горы-снежина", маркируется как альпийский символ и буквами "M+S". Фото: Норвежская дорожная администрация

Сколько цепей брать и какие штрафы

Отдельное внимание уделяется цепям противоскольжения, количество которых четко регламентировано в зависимости от типа транспорта. Одиночный грузовик должен иметь минимум три цепи, автопоезд с одинарными ведущими колесами – пять, а со сдвоенными – целых семь штук.

Финансовое наказание за игнорирование этих норм существенно ударит по кошельку перевозчиков. За каждую неподходящую шину особую выложить от 95 до 190 евро, а каждая отсутствующая цепь обойдется в сумму от 70 до 140 евро.

Конкретика на "цепную реакцию" со стороны полиции:

750 норвежских крон (3550 грн) для транспортного средства с допустимой общей массой до 7500 кг включительно.

1200 норвежских крон (5680 грн) для транспортного средства с разрешенной общей массой более 7500 кг.

1500 норвежских крон (7100 грн) для транспортного средства с разрешенной общей массой более 7500 кг, что буксирует прицеп с разрешенной общей массой более 3500 кг.

За каждую отсутствующую цепь взимается плата.

Если же фура застрянет или создаст аварийную остановку из-за недостаточного сцепления с дорогой, инспекторы не ограничатся только денежными взысканиями. В таких случаях водители вообще могут лишить права вождения транспортного средства.

Древняя борьба за безопасность

Редакция Авто24 неоднократно писала о новое в дорожной службе Норвегии. Недавно на нашем сайте появилось сообщение : Норвежская дорожная служба ( Statens vegvesen) активно борется с опасностью на северных трассах, потому что там в сентябре вступили в силу жесткие правила в отношении фур-рефрижераторов, перевозящих рыбу.