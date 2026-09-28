В Украину будут пускать коммерческие авто только стандарта Евро-6: правило начнет действовать с 2027 года

Такие же жесткие требования начнут действовать и для участия перевозчиков в конкурсе ЕКМТ, что существенно изменит правила игры на рынке международных перевозок.

Как сообщает АсМАП Украины В своем официальном телеграмм-канале нововведения касаются целого ряда коммерческой техники. Речь идет о транспортных средствах по кодам УКТ ВЭД 8701 21-8701 29 (кроме 8701 24), а также 8702, 8704 и 8705.

Если перевести с официального языка на более понятный, то под эти коды подпадают седельные тягачи, автобусы, грузовики и разная спецтехника. Согласно действующему законодательству, ввоз таких машин для свободного обращения потребует наивысшего уровня экологичности.

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Новые требования для международников

Кроме таможенных ограничений Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта подготовило еще один важный нюанс для бизнеса. В ведомстве было принято решение, что к участию в Конкурсе ЕКМТ на 2027 год будут допускаться исключительно автомобили стандарта Евро-6.

Для украинских перевозчиков это означает необходимость постепенного обновления автопарка уже сейчас. По этому поводу ОСМОТ посоветовал: покупать более старые коммерческие машины за рубежом к концу 2026 года будет крайне рискованно, ведь поставить их на учет в Украине просто не получится.