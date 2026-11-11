Как сообщает пресс-служба компании Oshkosh Defence, заключен новый контракт на поставку машин в модификации LVAD. Речь идет о грузовых версиях M1081 с колесными формулами 4x4 и 6x6, специально адаптированными для сброса на парашютах с малыми высотами.

Это соглашение стало логическим продолжением масштабной закупки. За 2026 год американское оборонное ведомство потратило более 75 долларов США на такие машины, а общее количество заказанных десантных грузовиков этой модели достигло 953 единиц.

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Техника для меняющегося поля боя

Каждый дополнительный заказ показывает постоянные инвестиции армии в определенных возможных потребностях, требующих поля боя.

" Главное преимущество платформы оказалось в ее гибкости. Машины легко адаптируются под разные задачи, которые критически зависят от воздушно-десантных сил и подразделений быстрого реагирования, – отмечает вице-президент Oshkosh Defense Джеффггемайер.

Количество заказанных армейских грузовиков этого семейства в разных конфигурациях для Минобороны США уже перевалило за 3000 единиц. Фото: Oshkosh

Следует отметить, что модификация LVAD успешно прошла жесткие десантные испытания в 2024-2025 годах. Военные убедились, что после приземления грузовики остаются полностью невредимыми и готовыми к немедленному выполнению боевых задач.

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Арктический след и гренландский вопрос

В итоге, что в начале 2026 года армия США уже сделала особый заказ у Oshkosh Defense на фоне роста напряженности из-за претензий Белого дома к Дании. Тогда политические посылки шли вокруг так называемого "гренландского вопроса".