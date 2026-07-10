Граница как бизнес: таможенник пропустил грузовик с техникой, а пограничник предложил контрабандистам свою машину

Во Львовской области в суд передали дело таможенного инспектора, который пропустил через пункт пропуска грузовик Renault с незадекларированной электроникой на сумму почти 7 млн грн.

А на Буковине объявили подозрение начальнику одного из подразделений Госпогранслужбы, который якобы "сдал" контрабандистам сигарет логистику пограничных нарядов и даже предложил собственный автомобиль для перевозки их товара.

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Renault с EcoFlow "превратился" в средства гигиены

Прокуроры Львовской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего государственного инспектора одного из таможенных постов Львовской таможни. По данным следствия, в сентябре 2023 года он оформлял грузовой автомобиль Renault, прибывший из Польши по полосе движения "красный коридор".

Несмотря на обязательность таможенного контроля, инспектор не провел осмотр транспортного средства и разрешил ему покинуть пункт пропуска. В результате в Украину без уплаты таможенных платежей попали 176 зарядных станций EcoFlow, 46 дополнительных аккумуляторов, 110 консолей Nintendo Switch и 78 PlayStation 5 общей стоимостью почти 7 млн грн.

Уведомление о подозрении в – это еще не приговор, но у следствия для суда собраны веские доказательства противоправных действий таможенного инспектора. Фото: прокуратура Львовской области

Чтобы скрыть махинацию, чиновник, по версии следствия, внес в систему таможенного оформления ложные данные, указав, что автомобиль перевозил только средства гигиены весом 43 кг стоимостью около 1,7 тыс. грн.

В результате таких действий бюджет недополучил более 1,3 млн грн таможенных платежей. Инспектора обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге отчетных документов.

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Пограничник планировал использовать "зеленый коридор" и собственный автомобиль для контрабанды сигарет

На Буковине прокуроры Черновицкой областной прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ разоблачили начальника одного из отделов 31-го пограничного отряда, которого подозревают в содействии контрабанде сигарет в Румынию вне официальных пунктов пропуска.

Согласно материалам следствия, чиновник согласился за вознаграждение предоставлять организаторам информацию о расположении фотоловушек и пограничных нарядов, определять безопасное время для переправки груза, а также изменять маршруты подчиненных, чтобы контрабандисты не попали в поле зрения пограничников.

Пока он еще в форме, со званием и должностью, но через несколько минут следователи завершат процедуру предъявления подозрения, и все это останется в прошлом. Фото: Черновицкая прокуратура

Кроме того, следствие утверждает, что офицер был готов лично перевозить сигареты на собственном автомобиле через стационарный блокпост, рассчитывая, что служебное положение поможет избежать проверок. За каждый незаконно переправленный ящик сигарет он должен был получать неправомерную выгоду.

Должностному лицу сообщено о подозрении, он отстранен от должности, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере свыше 180 тыс. грн.