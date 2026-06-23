Граница с Молдовой становится быстрее: в Одесской области обновили четыре пункта пропуска

ФОТО: Агентство по восстановлению|
В Правилах дорожного движения Украины такого дорожного знака нет, но эти пиктограммы понятны
Там завершили модернизацию четырёх пунктов пропуска на украинско-молдавской границе и построили новую площадку для стоянки транспорта вблизи пункта пропуска "Рени – Джюрджюлешть".
Модернизация коснулась пунктов пропуска "Старокозаче – Тюдора", "Долинское – Чишмикиой", "Лесное – Сеиц" и "Малоярославец 1 – Чадир-Лунга", которые имеют важное значение для международных перевозок и логистических маршрутов между Украиной и Молдовой. Об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления на своей странице в Facebook.
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Что изменилось на пунктах пропуска
В рамках модернизации установили новые модульные помещения для персонала, обновили инженерные сети, оборудовали резервные источники питания, наружное освещение и навесы.
Также создана пешеходная инфраструктура, установлены современные средства организации дорожного движения и оборудование для повышения безопасности, а прилегающие территории приведены в порядок.
Новая площадка возле "Рени – Джюрджюлешть"
Отдельным этапом стало строительство сервисной площадки на трассе М-15 Одесса – Рени вблизи пункта пропуска "Рени – Джюрджюлешть".
На площади 1,7 гектара обустроили 46 мест для грузовиков и 13 для легковых автомобилей, в том числе для маломобильных групп населения.
Отныне все четыре пункта пропуска с Молдовой соответствуют европейским стандартам, что скажется на работе МАПП. Фото: Агентство восстановления
Здесь также установили навесы для отдыха, общественный туалет, освещение и подвели необходимые сети водоснабжения и водоотведения.
Проект реализован при поддержке Европейского Союза в рамках программы "Механизм соединения Европы" (CEF) и инициативы "Пути солидарности".
Что выполнила компания «Автомагистраль-Юг»
Одновременно в компании "Автомагистраль-Юг" сообщили о завершении второго этапа модернизации пунктов пропуска "Лесное – Сеиц" и "Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга".
Подрядчик оборудовал навесы, модули для работы и отдыха персонала, установил новый генератор, системы наружного освещения, тротуары и специальные средства для экстренной остановки транспортных средств. В настоящее время завершается монтаж кондиционеров.
На этих объектах обновление собственными силами проводила компания "Автомагистраль-Юг". Фото: Автомагистраль-Юг
Вопрос, который ещё предстоит решить
В компании напомнили, что ещё в 2021 году провели капитальный ремонт 18-километрового участка дороги Т-16-44, соединяющего посёлок Бессарабское с пунктом пропуска "Малоярославец-12".
В то же время полноценная работа обновленного пункта пропуска "Лесное – Сеиц" зависит от ремонта подъездной дороги Т-16-44. Этот вопрос в настоящее время прорабатывают служба восстановления и местные власти.