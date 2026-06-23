Граница с Молдовой становится быстрее: в Одесской области обновили четыре пункта пропуска

Там завершили модернизацию четырёх пунктов пропуска на украинско-молдавской границе и построили новую площадку для стоянки транспорта вблизи пункта пропуска "Рени – Джюрджюлешть".

Модернизация коснулась пунктов пропуска "Старокозаче – Тюдора", "Долинское – Чишмикиой", "Лесное – Сеиц" и "Малоярославец 1 – Чадир-Лунга", которые имеют важное значение для международных перевозок и логистических маршрутов между Украиной и Молдовой. Об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления на своей странице в Facebook.

Читайте также У границы с Молдовой построят стоянку на 60 автомобилей

Что изменилось на пунктах пропуска

В рамках модернизации установили новые модульные помещения для персонала, обновили инженерные сети, оборудовали резервные источники питания, наружное освещение и навесы.

Также создана пешеходная инфраструктура, установлены современные средства организации дорожного движения и оборудование для повышения безопасности, а прилегающие территории приведены в порядок.

Новая площадка возле "Рени – Джюрджюлешть"

Отдельным этапом стало строительство сервисной площадки на трассе М-15 Одесса – Рени вблизи пункта пропуска "Рени – Джюрджюлешть".

На площади 1,7 гектара обустроили 46 мест для грузовиков и 13 для легковых автомобилей, в том числе для маломобильных групп населения.

Отныне все четыре пункта пропуска с Молдовой соответствуют европейским стандартам, что скажется на работе МАПП. Фото: Агентство восстановления

Здесь также установили навесы для отдыха, общественный туалет, освещение и подвели необходимые сети водоснабжения и водоотведения.

Проект реализован при поддержке Европейского Союза в рамках программы "Механизм соединения Европы" (CEF) и инициативы "Пути солидарности".

Что выполнила компания «Автомагистраль-Юг»

Одновременно в компании "Автомагистраль-Юг" сообщили о завершении второго этапа модернизации пунктов пропуска "Лесное – Сеиц" и "Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга".

Подрядчик оборудовал навесы, модули для работы и отдыха персонала, установил новый генератор, системы наружного освещения, тротуары и специальные средства для экстренной остановки транспортных средств. В настоящее время завершается монтаж кондиционеров.

На этих объектах обновление собственными силами проводила компания "Автомагистраль-Юг". Фото: Автомагистраль-Юг

Вопрос, который ещё предстоит решить

В компании напомнили, что ещё в 2021 году провели капитальный ремонт 18-километрового участка дороги Т-16-44, соединяющего посёлок Бессарабское с пунктом пропуска "Малоярославец-12".

В то же время полноценная работа обновленного пункта пропуска "Лесное – Сеиц" зависит от ремонта подъездной дороги Т-16-44. Этот вопрос в настоящее время прорабатывают служба восстановления и местные власти.