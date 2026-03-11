Кто заработал 850 тысяч гривен на ремонте улицы в Черновцах

Прокуроры Окружной прокуратуры Черновцов обоим должностным лицам сообщили о подозрении. Им инкриминируют завладение бюджетными средствами и служебной подделкой отчетности во время капитального ремонта улицы Хотинской.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, обвинения выдвинуты по статьям ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Дело касается крупного хищения средств во время ремонта дороги. По смете на нее потратили более 200 млн грн. Ремонт начался в 2020 году и завершили в 2023-м, но уже через несколько лет дорожное покрытие на отдельных участках улицы оказалось в крайне неудовлетворительном состоянии.

В ходе досудебного расследования установлено, что подрядчик не использовал по назначению более 238 тонн асфальтобетонной смеси, предусмотренной проектом.

Плотность оказалась в минусе

Экспертиза также подтвердила, что верхний слой асфальта не соответствует стандартам плотности и водонасыщенности, а его характеристики отличаются от утвержденного проекта.

Такое несоответствие через короткий промежуток времени обернулась в неудовлетворительное состояние дорожного полотна.

У громады украли 850 000 гривен

Чтобы прикрыть факты хищения, подрядчик и инженер технадзора внесли ложные данные в акты приемки работ. Это позволило получить оплату в полном объеме.

Из-за подделки документов и обмана стоимость работ оказалась завышенной почти на 850 тыс. грн, что нанесло ущерб бюджету общины.