Громада из Одесской области потратила немалую сумму на трактора с прицепами

Новая техника приобретена для местных коммунальных хозяйств. Машины будут использоваться для вывоза мусора, благоустройства территорий и выполнения повседневных хозяйственных задач в селах.

О поступлении новых тракторов с прицепами говорится в публикации Городненского сельсовета на собственной странице в Facebook.

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Техника для повседневной работы громад

Основой обновления стал трактор Eney TB504C – универсальная машина коммунального и сельскохозяйственного назначения. Модель оснащена 50-сильным четырехцилиндровым дизельным двигателем объемом 3,3 литра, что обеспечивает достаточный запас тяги для работы с прицепами, навесным оборудованием и выполнения транспортных задач.

Для южного региона 50-сильный Eney TB504C с кондиционером подходит на все сто – трактористы в жару не спешат покидать кабину. Фото: Майя Константинова, Городненский сельсовет

Полный привод с блокировкой дифференциалов обеих осей позволяет трактору уверенно работать на грунтовых дорогах и в сложных погодных условиях. Реверсивная коробка передач с синхронизированным переключением упрощает маневрирование при погрузочных и коммунальных работах.

Рассчитан на широкий спектр задач

Трактор оснащён мощной гидравлической системой и трёхточечной навеской грузоподъёмностью около 1,4 тонны. Это позволяет использовать широкий перечень навесного оборудования – от косилок и отвалов до прицепных механизмов для благоустройства территорий.

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Двухскоростной вал отбора мощности позволяет подключать различные агрегаты, а тяговое усилие свыше 15 кН обеспечивает эффективную работу с грузами и коммунальным оборудованием.

Комфорт оператора

В отличие от многих бюджетных тракторов этого класса, Eney TB504C получил полностью закрытую герметичную кабину с шумоизоляцией. Для работы в течение всего года предусмотрены система отопления и кондиционер.

О стоимости в сообщении не говорится, но из открытых источников известно, что в среднем за такой трактор просят 785,7 тыс. грн. Фото: Майя Константинова, Городненский сельсовет

Также машина оснащена камерами переднего и заднего обзора, мультимедийной системой и панорамным остеклением, что повышает безопасность и комфорт при эксплуатации.

Поступление новой техники должно повысить эффективность работы коммунальных служб и улучшить качество услуг для жителей общины.