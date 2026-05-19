Громады получили мобильные ЦПАУ на колесах: для чего они и для кого

По заявкам сельсоветов и сельских старостатов мобильные ЦНАПы будут ездить по селам, в т.ч. прифронтовых
Автомобили оснащены компьютерной техникой, средствами связи и оборудованием для организации выездного приема граждан. Программу Polaris реализует SALAR International – структура Шведской ассоциации местных властей и регионов при поддержке правительства Швеции.
Благодаря этому общины смогут обеспечить непрерывность работы мобильных сервисов даже во время длительных обесточиваний, ограничений безопасности или повреждения инфраструктуры. Об этом говорится в релизе polaris.org.ua.
В Министерство цифровой трансформации Украины отмечают, что такие мобильные команды особенно важны для ветеранов, людей старшего возраста, внутренне перемещенных лиц и жителей отдаленных или пострадавших территорий.
Поддержку получили:
- Путивльская громада Сумской области;
- Казанковская громада Николаевской области;
- Змиевская громада Харьковской области;
- Куяльницкая громада Одесской области
- Верхнеднепровская громада Днепропетровской области;
- Харьковская областная военная администрация.
Это уже третья волна поддержки в рамках программы Polaris. Всего громадам Украины передали 18 автомобилей и комплекты оборудования для развития мобильных сервисов и модернизации ЦПАУ.
Какая техника пришла
На фото с передачи техники заметны компактвены, похожие на Peugeot Rifter, а также кроссоверы Renault Duster. Вся техника новая, с нулевым пробегом.
Peugeot Rifter в версии L2 Allure оснащается 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 130 л.с. и автоматической коробкой передач, тогда как новый Renault Duster имеет дизельный мотор на 115 л.с. со средним расходом топлива около 5 л на 100 км.
