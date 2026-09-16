Громкие авто и мотоциклы могут получить штрафы до 34 тысяч гривен: Рада поддержала законопроект

Один из авторов законопроекта Ярослав Железняк сообщил, что документ №15358 приняли за основу 261 голос. Проект предусматривает ответственность за управление транспортными средствами, превышающими установленный уровень шума.

Сколько могут штрафовать

Законопроект предусматривает разные санкции в зависимости от обстоятельств нарушения. Во время военного положения за первый случай предлагается штраф в 17 тысяч гривен.

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Если водитель повторно нарушит требование в течение года, сумма увеличится до 34 тысяч гривен. Кроме того, за повторное нарушение предлагается лишать права управления сроком от трех до шести месяцев.

После завершения военного положения санкции должны быть ниже. За первое нарушение предлагается штраф 8500 гривен, за повторное – 17 тысяч.

Auto24 уже рассказывал о предварительной версии этой инициативы, когда законопроект только появился в Верховной Раде. Тогда мы объясняли, почему за громкие автомобили и мотоциклы могут штрафовать на 34 тысяч гривен.

Кого будет касаться новой ответственности

Речь идет не о любом автомобиле или мотоцикле, издающем громкий звук. Ключевая формулировка законопроекта – превышение допустимого уровня шума.

То есть главный вопрос будет не в том, кажется ли конкретная машина "очень громкой", а в том, превышает ли она установленный норматив.

Больше всего рискуют владельцы автомобилей и мотоциклов с модифицированными выхлопными системами. Это могут быть прямоточные системы, удаленные глушители или другие изменения конструкции, после которых транспорт становится громче.

В то же время, спортивный автомобиль с заводской выхлопной системой не должен автоматически получать штраф только из-за характерного звука двигателя.

Еще один вопрос – как будут измерять шум

Конкретно механизм контроля может стать одним из важнейших при подготовке документа ко второму чтению.

Auto24 еще в прошлом году разбирал ситуацию с громким выхлопом во время воздушной тревоги и обращал внимание на проблему измерения шума. Для объективной фиксации нужны соответствующие приборы и понятная методика, ведь самого субъективного вывода полицейского о том, что автомобиль слишком громкий, недостаточно.

В законопроекте предусмотрена установка допустимых уровней шума. Отдельные требования должны относиться к ночному времени, когда громкий транспорт особенно мешает жителям городов.

Именно поэтому до второго чтения депутаты могут уточнить, кто и с помощью какого оборудования будет определять факт превышения.

Почему к этому вернулись именно сейчас

Проблема громких автомобилей и мотоциклов обсуждается в Украине уже несколько лет. Еще в 2023 году Верховная Рада рассматривала схожую инициативу, которая также предусматривала штрафы за эксплуатацию транспорта с превышением допустимого уровня шума.

Теперь вопрос вернулся уже в другом законопроекте - №15358. Среди его авторов, кроме Железняка, Максим Хлапук, Олег Бондаренко, Александр Бакумов, Иван Юнаков и другие народные депутаты. Официальная карточка Верховной Рады подтверждает, что документ зарегистрирован 26 июня 2026 года.

Отдельным аргументом авторов есть военное положение. Громкие выхлопы в городах могут создавать дополнительный стресс для людей, поскольку резкий звук двигателя или выхлопной системы способен напоминать звуки воздушной атаки.

Громких мотоциклов в Украине становится больше

Тема особенно актуальна на фоне роста мотоциклетного рынка. По данным, о которых Auto24 писал в сентябре, в августе украинцы приобрели более 11 тысяч мотоциклов.

При этом мотоциклы очень разные. Часть покупателей выбирает недорогую технику для повседневного использования, тогда как другая категория – мощные дорожные и спортивные модели, среди которых гораздо больше возможностей для разнообразного тюнинга.

Закон еще не вступил в силу

Несмотря на поддержку документа в первом чтении, новые штрафы пока не действуют. Принятие за основу означает, что законопроект переходит к дальнейшей проработке и подготовке ко второму чтению.

Поэтому сейчас водители не могут получить новый штраф в 17 или 34 тысяч гривен именно за превышение допустимого уровня шума на основании №15358.

Предстоит еще доработка текста и второе чтение. И именно на этом этапе могут уточнить допустимые уровни шума, процедуру их измерения и другие практические моменты.

В то же время уже сейчас к владельцам особо громких автомобилей могут применяться другие меры: в Киеве, в частности, были случаи, когда из-за измененного выхлопа автомобили изымали, о чем Auto24 рассказывал в материале о ситуации с удалением авто через перебитый VIN и громкий выхлоп.

А вот для владельцев громких выхлопов сигнал уже вполне конкретный: если законопроект станет законом в нынешнем виде, "поревет" среди города может стать очень дорогим удовольствием.