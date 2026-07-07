Грузовик не довез кофе из Италии в Словакию: как похищенный груз обнаружили в Украине

Выяснилось, что продукцию похитили во время перевозки по территории Европейского Союза, а до официального получателя она так и не доехала.

Почти детективный эпизод растаможивания товара с криминальным следом произошел на таможенном посту столицы. При этом сначала обнаружили контрабандный груз, а уже позже установили его криминальное происхождение.

Читайте также В Украину ввезли китайские электромобили по цене «Запорожца»: что зафиксировала таможня на Буковине

В фуре оказалось на 3,6 тонны кофе больше

Согласно документам, украинское предприятие импортировало из Италии 8,6 тонны натурального жареного кофе – молотого и в зернах, с кофеином и без него. Общая заявленная стоимость партии составляла 77,7 тыс. евро.

Однако во время таможенного досмотра инспекторы установили, что фактическая масса груза превышает 12,2 тонны. Фактический вес не совпадал с заявленным весом груза.

Кофе ввезли в Украину контрабандой, а потом выяснилось, что он еще и был украден по пути из Италии в Словакию. Фото: Гостаможна служба

Установить это при наличии официально зафиксированной массы транспортного средства, заявленной в декларации массы груза и показателя на электронном табло весовой установки удалось практически мгновенно.

Таким образом было установлено, что в фуре перевозили на 3,6 тонны кофе больше, чем было указано в декларации. По данному факту таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил.

Читайте также Китайские мотоциклы должны были попасть в Украину через Россию, но не доехали

Заводские коды помогли найти владельца

При осмотре каждого поддона таможенники обнаружили заводскую маркировку производителя с номерами заказа и уникальными идентификационными кодами. Именно они позволили отследить маршрут товара.

После запроса к производителю в Италии выяснилось, что эта партия была официально отправлена дистрибьютору в Словакии. Однако к месту назначения груз не прибыл.

Благодаря этой небольшой наклейке, которая на каждом поддоне маркировала всю партию отправленной продукции из Турина в Братиславу, удалось найти настоящих владельцев и выяснить происхождение товара. Фото: Гостаможслужба

Итальянская сторона сообщила украинским таможенникам, что кофе был похищен во время перевозки по территории Европейского Союза.

Кофе изъят, расследование продолжается

После получения подтверждения о криминальном происхождении груза Киевская таможня открыла еще одно производство по статье о перемещении товаров с сокрытием от таможенного контроля.

Общая стоимость изъятой партии кофе Lavazza составляет 12,8 млн гривен. Товар изъят, а в дальнейшем украинские и европейские правоохранительные органы будут устанавливать лиц, причастных к похищению груза во время международной перевозки.