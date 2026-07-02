Грузовики российского бизнеса будут работать на ВСУ

ФОТО: Полиция Житомирской области|
Этот Iveco Stralis ранее принадлежал российскому бизнесмену, а теперь используется в украинской военной логистике
В кратком релизе ГУНП в Житомирской области речь идет о грузовиках DAF FT XF, Mercedes-Benz Actros, Iveco Stralis и MAN TGX. Модели полуприцепов не указаны, но на фото видно, что все четыре прицепные системы имеют тентовое исполнение.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования следователи установили принадлежность транспортных средств российским коммерческим структурам, осуществлявшим хозяйственную деятельность в Украине.
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Конфискат надежно пристроили
По решению суда арестованные магистральные тягачи с полуприцепами конфискованы в доход государства. Их по акту передали воинским частям Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины.
Отныне техника, ранее работавшая в интересах страны-агрессора, будет выполнять логистические и специальные задачи оборонного характера.
Вот так Украина заставляет российский бизнес работать на нашу армейскую логистику и победу над кремлевским оккупантом. Фото: полиция Житомирской области
В релизе не сообщается, были ли эти машины изъяты у субъектов хозяйствования с грузом или без него, речь идет лишь о самом факте передачи техники военным.
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С появлением таких автомобилей в армейских автопарках эффективность логистической работы возрастет: конфискованная техника усилит транспортные возможности украинских военных, поскольку большегрузные тягачи остаются важной составляющей военной логистики.