Грузовики российского бизнеса будут работать на ВСУ

В кратком релизе ГУНП в Житомирской области речь идет о грузовиках DAF FT XF, Mercedes-Benz Actros, Iveco Stralis и MAN TGX. Модели полуприцепов не указаны, но на фото видно, что все четыре прицепные системы имеют тентовое исполнение.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования следователи установили принадлежность транспортных средств российским коммерческим структурам, осуществлявшим хозяйственную деятельность в Украине.

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Конфискат надежно пристроили

По решению суда арестованные магистральные тягачи с полуприцепами конфискованы в доход государства. Их по акту передали воинским частям Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины.

Отныне техника, ранее работавшая в интересах страны-агрессора, будет выполнять логистические и специальные задачи оборонного характера.

Вот так Украина заставляет российский бизнес работать на нашу армейскую логистику и победу над кремлевским оккупантом. Фото: полиция Житомирской области

В релизе не сообщается, были ли эти машины изъяты у субъектов хозяйствования с грузом или без него, речь идет лишь о самом факте передачи техники военным.

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С появлением таких автомобилей в армейских автопарках эффективность логистической работы возрастет: конфискованная техника усилит транспортные возможности украинских военных, поскольку большегрузные тягачи остаются важной составляющей военной логистики.