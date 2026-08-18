Грузовики в возрасте от 20 лет становятся все более популярными: интересные данные из Испании

По состоянию на конец 2025 года в стране зарегистрировано 620 118 грузовиков со средним возрастом 15 лет. За год парк вырос всего на 0,5%, а средний возраст почти не изменился – в 2024 году он составил 15,1 лет.

Об исследовании испанцев со ссылкой на их источники пишет профильный ресурс 40ton.net.

Почти каждая третья – старше 20 лет

Самые заметные изменения произошли среди самых старых грузовиков. Доля машин старше 20 лет выросла с 31,6% в 2024 году до 32,8% в 2025-м. То есть почти каждый третий грузовик в Испании эксплуатируется уже два десятилетия или больше.

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В то же время увеличилась и доля самых молодых машин – в возрасте до пяти лет. За год он вырос с 19,5% до 21,4%.

А вот сегмент грузовиков среднего возраста сократился. Наиболее уменьшилось количество машин, которым от 15 до 20 лет, то есть выпущенных примерно в 2005– 2010 годах.

"Старики" остаются, "средние" исчезают

Статистика свидетельствует об интересной особенности испанского рынка: владельцы не спешат отказываться от самых старых грузовиков с двигателями стандартов Евро-2, Евро-3 и более старых.

Вместо этого быстрее исчезают машины, которые уже считаются относительно современными, но по нынешним меркам устарели – прежде всего с двигателями Евро-4 и Евро-5.

Таким образом, испанский автопарк одновременно "младеет" за счет новых грузовиков и стареет из-за сохранения самых долговечных машин.