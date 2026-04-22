"Гуманитарка" на продажу: на Волыни разоблачили схему ввоза авто под прикрытием помощи ВСУ

В ходе досудебного расследования установлено, что директор одного из благотворительных фондов вместе с сообщниками ввозили легковые автомобили из стран Евросоюза. В документах транспорт оформляли как гуманитарную помощь для ВСУ, что позволяло избегать таможенных платежей.

В дальнейшем часть автомобилей ставили на временный учет и реализовывали на внутреннем рынке. Это все выясняли детективы Бюро экономической безопасности Украины в Волынской области.

По предварительным данным, в течение 2024 – 2026 годов в адрес фонда ввезли более 100 автомобилей. Сколько именно из них было продано – сейчас устанавливается.

Во время следственных действий правоохранители изъяли:

14 автомобилей;

мобильные телефоны;

компьютерную технику;

документы и черновые записи;

наличные средства.

На транспортные средства и другие изъятые вещественные доказательства суд наложил арест. Фото: БЭБ Волыни

Расследование продолжается

Правоохранители проверяют причастность других лиц и не исключают расширения круга подозреваемых.

Сейчас дело расследуется по фактам контрабанды и использования поддельных документов. Оперативное сопровождение осуществляют подразделения внутренней безопасности Нацполиции и Госпогранслужбы, процессуальное руководство – областная прокуратура.