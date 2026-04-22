"Гуманитарка" на продажу: на Волыни разоблачили схему ввоза авто под прикрытием помощи ВСУ

Среднеразмерный внедорожник Volkswagen Touareg в войска из-за суда теперь точно попадет
В ходе досудебного расследования установлено, что директор одного из благотворительных фондов вместе с сообщниками ввозили легковые автомобили из стран Евросоюза. В документах транспорт оформляли как гуманитарную помощь для ВСУ, что позволяло избегать таможенных платежей.
В дальнейшем часть автомобилей ставили на временный учет и реализовывали на внутреннем рынке. Это все выясняли детективы Бюро экономической безопасности Украины в Волынской области.
Масштабы гуманитарных извращений
По предварительным данным, в течение 2024 – 2026 годов в адрес фонда ввезли более 100 автомобилей. Сколько именно из них было продано – сейчас устанавливается.
Во время следственных действий правоохранители изъяли:
- 14 автомобилей;
- мобильные телефоны;
- компьютерную технику;
- документы и черновые записи;
- наличные средства.
На транспортные средства и другие изъятые вещественные доказательства суд наложил арест.
Расследование продолжается
Правоохранители проверяют причастность других лиц и не исключают расширения круга подозреваемых.
Сейчас дело расследуется по фактам контрабанды и использования поддельных документов. Оперативное сопровождение осуществляют подразделения внутренней безопасности Нацполиции и Госпогранслужбы, процессуальное руководство – областная прокуратура.