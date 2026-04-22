Укр
Ру

"Гуманитарка" на продажу: на Волыни разоблачили схему ввоза авто под прикрытием помощи ВСУ

На Волыни правоохранители разоблачили схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи для военных. По данным следствия, часть таких машин впоследствии продавали за наличные
На Волыни будто волонтеры ввезли по гуманитарным программам для ВСУ более 100 автомобилей и часть из них продали

ФОТО: БЭБ Волыні|

Валентин Ожго
logo22 апреля, 06:20
logo0
logo0 мин

В ходе досудебного расследования установлено, что директор одного из благотворительных фондов вместе с сообщниками ввозили легковые автомобили из стран Евросоюза. В документах транспорт оформляли как гуманитарную помощь для ВСУ, что позволяло избегать таможенных платежей.

В дальнейшем часть автомобилей ставили на временный учет и реализовывали на внутреннем рынке. Это все выясняли детективы Бюро экономической безопасности Украины в Волынской области.

Масштабы гуманитарных извращений

По предварительным данным, в течение 2024 – 2026 годов в адрес фонда ввезли более 100 автомобилей. Сколько именно из них было продано – сейчас устанавливается.

Во время следственных действий правоохранители изъяли:

  • 14 автомобилей;
  • мобильные телефоны;
  • компьютерную технику;
  • документы и черновые записи;
  • наличные средства.

На транспортные средства и другие изъятые вещественные доказательства суд наложил арест. Фото: БЭБ Волыни

Расследование продолжается

Правоохранители проверяют причастность других лиц и не исключают расширения круга подозреваемых.

Сейчас дело расследуется по фактам контрабанды и использования поддельных документов. Оперативное сопровождение осуществляют подразделения внутренней безопасности Нацполиции и Госпогранслужбы, процессуальное руководство – областная прокуратура.

#Перевозки #Законодательство #Военная техника #Фото #Новости