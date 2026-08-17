Гуманитарные авто для ВСУ превратили в бизнес: 13 тысяч долларов 13 августа вылезли боком

По данным правоохранителей, автомобили завозились в Украину именно для нужд сил обороны. По назначению их должны были безвозмездно передать военнослужащим для использования во время выполнения боевых задач.

Однако фигурант, как утверждает следствие, организовал другую схему – гуманитарные автомобили продавались за деньги. Об этом сообщили в Криворожском районном управлении полиции.

Полицейские задержали мужчину по ст. 208 УПК при очередной продаже автомобиля. До этого он, по версии следствия, уже успел продать две машины общей стоимостью $13 тысяч.

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13 августа ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины – незаконное использование гуманитарной помощи в целях получение прибыли. Следователи устанавливают других возможных участников схемы.

Это далеко не первая история с "гуманитаркой"

Продажа автомобилей, ввезенных для военных, уже давно превратилась в масштабные схемы уже даже не с десятками, а сотнями машин, декларируемых организациями на таможне как гуманитарные, а действительно проданных по коммерческим ценам.

К примеру, в октябре 2024 года Нацполиция сообщала о двух жителях Черкасщины, которые, по данным следствия, реализовали более 190 ввезенных для ВСУ внедорожников на почти 31,5 млн грн. Их задержали при получении $15 тысяч за три автомобиля.

А в Киеве в 2025 году стражи порядка разоблачили другую схему, участники которой, по данным следствия, за два года ввезли на продажу под видом гуманитарной помощи по меньшей мере 200 автомобилей.

Еще одна схема на Киевщине предусматривала ввоз более 680 транспортных средств в 2022 – 2024 годах, часть которых, по версии следствия, в дальнейшем продавали.

В июле этого года детективы Территориального управления БЭБ в Киеве разоблачили схему ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи для Сил обороны Украины. В настоящее время установлено более 300 незаконно ввезенных автомобилей, а ориентировочная сумма неуплаченных таможенных платежей составляет более 50 млн грн.

То есть криворожские $13 тысяч – далеко не самый большой эпизод в этой категории. Проблема значительно шире: завозившиеся непосредственно для фронта автомобили в руках недобросовестных "волонтеров" превращались в товар.

За подобные махинации ч. 3 ст. 201-2 УК Украины предусматривает уголовную ответственность. Досудебное расследование по криворожскому делу продолжается.