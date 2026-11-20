Как сообщают представители компаний, общий пилотный проект охватил северную часть города, в том числе оживленные районы вокруг Олимпийского парка. Для вызова инновационного транспорта не требуется загружать посторонние программы.

Клиенты, которые зарегистрировались в программе, могут найти новую опцию в стандартном приложении Uber. Достаточно находиться в зоне тестирования и выбрать одну из привычных категорий: UberX, Electric или Comfort.

Читайте также Китайские автономные такси следуют в Европу.

Система автоматически предложит определенные точки посадки и высадки. Как только пассажир подтвердит маршрут, к нему приедет автомобиль, оборудованный системами искусственного интеллекта от китайского разработчика Momenta.

Почему поездки бесплатны и при чем здесь водитель

Главная фишка нынешнего этапа – полное отсутствие платы за проезд. Такой подход обусловлен суровыми германскими законами по тестовым испытаниям на дорогах общего пользования.

Однако полностью расслабиться наедине с роботом пока не получится. Разрешение на опробование систем уровня L4 от Федерального управления авто транспорта Германии (KBA) просит присутствия человека в салоне.

Читайте также Volkswagen обогнал Tesla Cybercab и вывел свое роботокси на четвертый уровень автопилотажности.

В каждом таком такси на водительском месте сидит специально обученный сотрудник. Его единственная задача – непрерывно контролировать работу электроники и подстраховывать систему при перевозке пассажиров.

Планы на будущее

" Мы гордимся запуском первой в Мюнхене пилотной программы контролируемых пассажирских перевозок в автономных транспортных средствах,– Самарт Кеджривал, директор по операциям автономной мобильности Uber.

Разработчики программного обеспечения также отмечают важность реальных тестов. Генеральный менеджер подразделения Robotaxi в компании Momenta Шуо Се подчеркнул, что для развития настоящего автопилота нужны технологии, которые не просто видят дорогу, но точно интерпретируют сложные ситуации.

Читайте также В Лондоне появятся беспилотные Jaguar I-Pace

" Каждый дополнительный пройденный километр позволяет совершенствовать такие решения.– добавляет представитель китайской компании.

Uber активно собирает отзывы от первых пассажиров через свое приложение. Впоследствии компания планирует расширить географию поездок на другие районы Мюнхена, чтобы подготовить почву для полноценного коммерческого запуска робота в Германии.