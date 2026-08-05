Харьковщина накроет антидроновыми сетками более 1000 км дорог: защитят трассы, АЗС и школьные маршруты

Об этом во время встречи с представителями медиа рассказал начальник Харьковской ОВ Олег Синегубов. Сообщение исходит от областной военной администрации.

По словам главы области, прежде всего, работы ведутся на наиболее опасных направлениях – Дергачевскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Изюмскому и Лозовскому, а также вдоль Харьковской кольцевой дороги и Харьковского шоссе.

Сетки над автодорого не являются панацеей, но FPV-дроны сдерживают

Областные власти признают, что антидроновые сетки не могут защитить от ракет или ударных беспилотников типа Shahed. В то же время они значительно усложняют работу российских FPV-дронов, которые в последнее время все чаще атакуют транспорт и гражданскую инфраструктуру.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

По словам Олега Синегубова, именно такая система стала одним из элементов борьбы с дронами на оптоволоконном управлении. Первые участки заработали около полугода назад, а сейчас проект масштабируют уже на десятки километров вокруг Харькова, чтобы максимально удалить опасность от города.

Финансирование первого этапа осуществляется из областного бюджета. Кроме того, через платформу United24 уже привлечено еще 30 млн гривен на продолжение работ.

Глава прифронтовой Харьковщины рассказал журналистам о ситуации с безопасностью на дорогах региона. Фото: Харьковская ОВА

АЗС станут критической инфраструктурой

Отдельное направление – защита автозаправочных станций. С начала года российские войска нанесли 150 ударов по АЗС, в результате чего было повреждено или полностью разрушено 97 заправочных комплексов.

Несмотря на это, дефицита бензина или дизельного горючего в области нет, а экстренные службы обеспечены топливом в полном объеме.

Областные власти совместно с операторами сетей работают над дополнительной защитой заправочных комплексов. Также Кабинету Министров уже подано предложение предоставить АЗС статус объектов критической инфраструктуры, что позволит законодательно ввести обязательные требования по их защите.

На маршрутах школьных автобусов установят укрытие

Еще одним транспортным проектом станет устройство модульных укрытий вдоль маршрутов школьных автобусов.

Идея состоит в том, чтобы водителям и сопровождающим не приходилось во время воздушной тревоги срочно искать место, где можно спрятать детей. Специальные укрытия позволят быстро эвакуировать школьников прямо на маршруте.

Параллельно область продолжает строительство подземных учебных заведений. До конца года в Харьковской области должны работать 30 подземных школ, что позволит перевести до 100 тысяч учеников на очную или смешанную форму обучения с подвозом детей.