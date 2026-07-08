"Хартия" превратила БТР в роботизированный тральщик: он разминирует дороги и перевозит грузы

"Технологии спасают жизни людей – это один из принципов "Хартии", который побуждает наших разработчиков искать новые решения для современного поля боя", – отметили в бригаде.

Видео с кратким текстовым сопровождением размещено на странице в Facebook 13-й бригады НГУ "Хартия".

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За основу взяли M113

Модель базовой машины официально не называется. Впрочем, характерные черты ходовой части и показанный в видео штурвал управления указывают на то, что основой, скорее всего, стал гусеничный бронетранспортер M113, о котором редакция «Авто24» рассказывала неоднократно.



Инженеры полностью переработали систему управления. Теперь оператору дистанционно доступны рулевое управление, управление трансмиссией и двигателем.

Ориентироваться помогают несколько камер, передающих изображение в режиме реального времени.

Несмотря на такую защиту от дронов, фронтальную решетку, верхний каркас и цепное "ожерелье", в общих чертах хорошо просматриваются элементы кузова гусеничного "американца" М113. Скриншот: Авто24

Защита от FPV и трал спереди

Особое внимание привлекает необычный внешний вид машины. Она получила развитую антидроновую защиту из металлической проволоки и расплетенного стального троса.

Издалека такая конструкция напоминает то ли гигантского ежа, то ли одуванчик, однако именно подобный обвес сегодня все чаще используют для защиты бронетехники от атак FPV-дронов.

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Спереди установлен трал цепного типа. Во время движения тяжелые цепи касаются поверхности грунта, принудительно активируя противопехотные и противотанковые мины. Таким образом машина прокладывает безопасные проходы для колесной техники и пехоты.

Не только разминирование

Впрочем, на этом ее функции не заканчиваются. Из обнародованного видео видно, что роботизированный бронетранспортер используется также для доставки грузов на передовые позиции.

Это позволяет доставлять боеприпасы или другое необходимое снаряжение без риска для экипажа.

Роботизированный гусеничный бронетранспортер снаружи выглядит устрашающе, но он так нужен на передовой, когда доставляет боекомплект, продовольствие и воду, а в обратном направлении может забрать раненого. Скриншот: Авто24

О характеристиках умалчивают

Технические характеристики комплекса в "Хартии" не раскрываются. Не сообщается ни дальность устойчивого дистанционного управления, ни особенности канала связи. Такие данные вполне логично остаются засекреченными из соображений безопасности, ведь именно они определяют боевые возможности подобной техники.

Впрочем, появление таких машин подтверждает общую тенденцию современной войны: все больше самых опасных задач – от разминирования до логистики на передовой – постепенно переходят от экипажей к роботизированным платформам.