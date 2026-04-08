Китайский Haval создал конкурента для Land Cruiser и Defender

Внешность Haval HX свидетельствует о желании бренда выйти в высшую лигу полноразмерных внедорожников. Дизайнеры явно вдохновлялись лучшими образцами индустрии: в силуэте угадываются черты Defender, а некоторые элементы перекликаются с роскошным YangWang U8. Переднюю часть украшают массивные квадратные фары и лаконичная серебристая решетка радиатора, что подчеркивает статус флагмана, отмечает Carscoops.

Особое внимание уделено деталям, которые формируют образ настоящего вездехода: мощные квадратные колесные арки, выразительные дверные ручки и высокие стойки кузова. Задняя часть получила вертикальные светодиодные фонари и классические распашные двери багажника с закрепленным запасным колесом – атрибут, ставший символом серьезных внедорожных возможностей.

Гибридная мощность и инновационная трансмиссия

В основе нового флагмана лежит платформа архитектуры GWM One. Haval HX выйдет на рынок как плагин-гибрид (PHEV), соответствующий актуальным экологическим трендам. Силовая установка состоит из 2,0-литрового турбодвигателя и двух электромоторов. Интересной особенностью является использование уникальной четырехступенчатой автоматической коробки передач, разработанной специально для гибридных систем. Такая конфигурация в сочетании с интеллектуальным полным приводом должна обеспечить высокую топливную эффективность в городе и необходимый запас тяги на тяжелом бездорожье.

Интеллект и автономное управление

Новый HX станет одним из самых технологичных продуктов Haval. Над лобовым стеклом расположен датчик LiDAR, обеспечивающий работу продвинутых систем помощи водителю. Автомобиль получит фирменную систему Navigate On Autopilot от Great Wall Motor, которая способна вести машину как на скоростных магистралях, так и в плотном городском трафике. Кроме этого, владельцам будет доступна функция полностью автономной парковки.

Рыночные перспективы и старт продаж

Официальное название модели и подробные технические характеристики объявят во время Пекинского автосалона, однако уже сейчас известно, что первые поставки клиентам запланированы на конец третьего квартала 2026 года. Haval HX рассматривается не только как продукт для внутреннего рынка Китая. Благодаря глобальной стратегии Great Wall Motor, этот внедорожник имеет все шансы появиться на международных рынках, где он сможет конкурировать с премиальными брендами за счет богатого оснащения и привлекательной цены.