Холодильник на колесах: Goupil и Thermo King создали идеальный электрический грузовик для города

Как сообщает официальный прессцентр Thermo King, новая модификация компактного фургона Goupil G4+ разработана специально для логистики последней мили. Автомобиль собирают во французском городе Бурран и имеет неограниченный доступ к экологическим зонам благодаря нулевым выбросам.

Под капотом, то есть в базе фургона, установлена литиевая батарея емкостью 30 кВт-ч. Этого хватает на 160 километров пробега, что полностью покрывает потребности курьера на весь рабочий день без дополнительных подзарядок.

Машина получилась удивительно маневровой. Радиус поворота составляет всего 4,37 метра, а гидроусилитель руля существенно упрощает работу водителя на низких скоростях в тесных дворах.

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Холод без компромиссов

За сохранность продуктов отвечает установка E-200e MAX из линейки E-Lite. Она питается непосредственно от тяговой батареи автомобиля как при движении, так и на остановках, гарантируя стабильную температуру.

Если же машина долго стоит на базе, холодильник можно подключить к обычной розетке на 220 В. Это позволяет сэкономить заряд аккумулятора для предстоящих поездок.

" Сочетая G4+ с E-200e MAX, операторы получают полностью электрическое решение, обеспечивающее надежный контроль температуры и низкий уровень шума в компактном формате, – рассказывает менеджер по продажам Thermo King Элоиза Молль.

Каркасный кузов из сэндвич-панелей имеет боковую и заднюю герметичную дверь с фурнитурой надежной сторожевой фиксации, которую при необходимости можно дополнить сигнализацией. Фото: Thermo King

Умный контроль и практичность

Все данные о поездке и состояние груза автоматически передается на цифровой портал MyGoupil. Менеджеры автопарка могут в реальном времени видеть температуру в будке, количество открываний дверей и точную геолокацию машины.

На практике такой транспорт уже тестирует французский поставщик продуктов Promocash в городе Ажен.

" Там, где традиционные транспортные средства доставки навязывают свои размеры и нарушают движение транспорта, G4+ легко проезжает, паркуется и маневрирует. Фургон берет на борт более 900 килограммов полезной погрузки, а объем грузового отсека составляет 4,5 кубического метра, – отмечает менеджер магазина Promocash Дамиан.

Что было известно раньше?

Напомним, что компания Goupil является дочерним предприятием группы Polaris и производит электромобили с 1996 года. За это время бренд произвел более 30 тысяч компактных коммерческих автомобилей, работающих в более чем 40 странах мира.