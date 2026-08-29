Honda Accord 2028 может стать фастбеком и получить имитацию механической коробки

Honda готовит следующее поколение Accord, которое по предварительным заявлениям представителей компании должно существенно отличаться от нынешней модели. Независимый цифровой художник Theottle создал рендер автомобиля, опираясь на дизайн недавнего прототипа гибридного седана Honda.

Самым заметным изменением по сравнению с нынешним Accord стала плавно спускающаяся к задней части кузова линия крыши. В результате седан может получить силуэт фастбека или лифтбека. Передняя часть также стала более спортивной: прототип Honda вдохновил дизайнера на использование раздельной оптики и более выразительных кузовных поверхностей. Сзади рендер демонстрируют узкие фонари, объединенные световой полосой на всю ширину кузова. Также автомобиль получил небольшой спойлер и новые легкосплавные диски.

Honda обещает существенные изменения

Honda уже раскрыла отдельные детали по поводу следующего Accord. Вице-президент компании по автомобильной стратегии Гэри Робинсон заявил: "Клиенты увидят существенно переработанный Accord, который будет ощущаться как новая модель".

По его словам, в новом поколении будет сделано "больший акцент на спортивной стороне". Актуальный Accord 11-го поколения дебютировал в конце 2022 года. Поэтому следующая модель может получить не только полностью измененный дизайн, но обновленный интерьер и модернизированную гибридную силовую установку.

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Концепт нового гибридного седана Honda

Гибрид получит имитацию механического переключения передач

Актуальная гибридная система Honda Accord использует 2,0-литровый бензиновый двигатель в сочетании с двумя электродвигателями. Суммарная мощность составляет 204 лошадиные силы. Для следующего поколения ожидается модернизированная версия этой системы, которая может быть примерно на 10% экономичнее.

Одной из ее особенностей станет система S+ Shift, которую Honda уже использует в новых Prelude и Civic. Она не предусматривает установку традиционной коробки передач с фиксированными ступенями. Электроника имитирует переключение передач с помощью изменения характеристики крутящего момента, звука и вибраций. Таким образом, водитель может получить ощущение работы механической трансмиссии, хотя фактического переключения передач не происходит.

Когда появится новый Accord